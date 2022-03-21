رحلتك اليومية.. 5 طرق لتقليل استهلاك الوقود أثناء القيادة

مع ارتفاع سعر الوقود "بشكل جنوني" حول العالم، أصبح من الضروري اعتماد طرق تساعد السائقين حول العالم، على توفير الوقود خلال قيادة سياراتهم.





تقليل نسبة استخدام السيارة في الحياة اليومية قد لا يكون أمرا سهلا على الكثيرين، لذا قد تكون بعض الطرق البسيطة، هي الحل الأفضل، لتوفير الوقود خلال القيادة.





أحيانا نخطئ بالاعتقاد في أن إذا دسنا على دواسة الوقود عدة مرات، فسوف يسخن المحرك بشكل أسرع ويقدم استجابة أفضل عندما نشغل السيارة في الطقس البارد.



يحتاج المحرك إلى بضع دقائق حتى يصل إلى درجة الحرارة المطلوبة في الشتاء، وهذا الأمر لن يتحقق بالدعس على دواسة الوقود، كل ما نفعله بهذه الحركة هو إهدار الوقود.



أطفئ المحرك من وقت لآخر



يعد نظام "إطفاء المحرك" جزءا من خصائص معظم السيارات في السوق اليوم. بفضله، تقوم السيارة بإيقاف تشغيل المحرك أثناء التوقف عن الحركة، وبالتالي تجنب استهلاك الوقود خلال هذه الفترة، ثم إعادة التشغيل عندما تعود السيارة للحركة.



حتى وإن لم تكن سيارتك تمتلك هذه الخاصية، بإمكانك تطبيقها بطريقتك الخاصة، وهي إطفاء زر التشغيل والمحرك، عند التوقف في الإشارة الحمراء، أو عند انتظار أحد ما، ثم تشغيل السيارة، عند الرغبة بالحركة. دواسة الوقود لإحماء السيارةأحيانا نخطئ بالاعتقاد في أن إذا دسنا على دواسة الوقود عدة مرات، فسوف يسخن المحرك بشكل أسرع ويقدم استجابة أفضل عندما نشغل السيارة في الطقس البارد.يحتاج المحرك إلى بضع دقائق حتى يصل إلى درجة الحرارة المطلوبة في الشتاء، وهذا الأمر لن يتحقق بالدعس على دواسة الوقود، كل ما نفعله بهذه الحركة هو إهدار الوقود.أطفئ المحرك من وقت لآخريعد نظام "إطفاء المحرك" جزءا من خصائص معظم السيارات في السوق اليوم. بفضله، تقوم السيارة بإيقاف تشغيل المحرك أثناء التوقف عن الحركة، وبالتالي تجنب استهلاك الوقود خلال هذه الفترة، ثم إعادة التشغيل عندما تعود السيارة للحركة.حتى وإن لم تكن سيارتك تمتلك هذه الخاصية، بإمكانك تطبيقها بطريقتك الخاصة، وهي إطفاء زر التشغيل والمحرك، عند التوقف في الإشارة الحمراء، أو عند انتظار أحد ما، ثم تشغيل السيارة، عند الرغبة بالحركة.