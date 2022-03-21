معرض فتي لاكتشاف الذات... اليكم التفاصيل

يرغب الشخص عادة في التعرف على عقله وما يدور فيه من أفكار ومشاعر، وعقول الآخرين وما تحملها من تفاصيل، هذا ما يحاول الإجابة عليه معرض فني افتتح في الدوحة -أمس الأحد- تحت عنوان "عقلك كما أراه، وعقلي كما تراه".المعرض المنعقد في متحف قطر الوطني يعد الأول في الشرق الأوسط للفنانة السويسرية الشهيرة بيبيلوتي ريست، وينضم إلى قائمة المعارض التي قام المتحف بتنظيمها في إطار دوره تجاه المجتمع.سيستمر معرض "عقلك كما أراه، وعقلي كما تراه" حتى 20 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وسيكون مفتوحا لمئات الآلاف من الزوار المتوقع حضورهم في كأس العالم "فيفا" (FIFA) قطر 2022.ويدعو المعرض زواره للخوض في رحلة يكتشفون فيها أنفسهم، عبر تجربة تحرك حواسهم وتقودهم للتأمل وتضعهم في حالة من الدهشة والتعجب، كما يرمز المعرض إلى اللاوعي الجمعي للبشرية وقدرة عقل الإنسان.تجربة جديدةوترى رئيسة مجلس أمناء متاحف قطر الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني أن المعرض سيأسر الزوار من جميع الأعمار، وسيقدم تجربة من الأضواء والأصوات تغمر الزوار بتفاصيل عقل الإنسان المعقدة بينما تأخذهم في رحلة حول المناظر الطبيعية في قطر.وأضافت أن المعرض سيصبح أحد معارض "دَدُ" (متحف الأطفال في قطر) بعد عرضه الأول في متحف قطر الوطني، حيث سيشكل تجربة محفزة وملهمة للعائلات في قلب الدوحة.وتتمثل إحدى الخصائص الرئيسية للمعرض في "وحدات البكسل" التي تتكون من 12 ألف مصباح معلق على وصلات كهربائية في أنحاء صالة العرض التي يمر من خلالها الزوار وبرمجت المصابيح الكهربائية المغلفة بمادة الراتينج الصمغية، والتي تمثل العَصَبُونات التي تنقل المعلومات عبر إشارات مختلفة فيما بينها، لتضيء بالتناسق مع مقطع صوتي يصور في مخيلة الزوار المشاهد الطبيعية في قطر.مراجعة النفسويرى المرشد في متحف قطر الوطني جاسم سعيد الكواري -في حديث للجزيرة نت- أن المعرض يتحدث عن عقول الناس وصحتهم النفسية، خاصة بعد عامين من جائحة كورونا التي فرضت على الناس مشاعر الخوف والوحدة، موضحا أن فكرة قاعة المعرض تقوم على استخدام التكنولوجيا بطريقة جديدة وحث الناس على مراجعة أنفسهم واكتشاف عقول الآخرين.ويضيف الكواري أن المعرض يأتي في إطار حملة "هل أنت بخير؟" الخاصة بالصحة النفسية، التي تهدف إلى جعل الناس يتحدثون عن مشاكلهم النفسية، فهناك شخص بين كل 4 أشخاص يواجه مشاكل نفسية، ولكن الأغلبية لا تتحدث عن تلك المشاكل لذلك يتم استضافة هذه المعارض التي تحث الناس على الكلام.وعن الطريقة الجديدة المستخدمة في المعرض، قال الكواري إن المعرض يتكون من غرفتين متجاورتين الأولى يجلس فيها الزائر ويستمع إلى المقطوعات الموسيقية مع التأثيرات الضوئية بشكل عقل الإنسان في وقت يصل إلى 10 دقائق حتى يتفكر في نفسه وفي عقول الآخرين، بعدها يتوجه إلى الغرفة الثانية ليكتب ما جاء في ذهنه خلال العرض الأول.فترة طويلةوحول طول فترة المعرض التي تمتد لأكثر من 9 أشهر، أوضح الكواري أن امتداد هذه الفترة جاءت لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من الزوار خلال فترة استضافة قطر لكأس العالم لكرة القدم 2022، مشيرا إلى أن زيارة المعرض مجانية، لدفع الجمهور إلى الزيارة والاستفادة من الأهداف الخاصة بالمعرض.يوضح المعرض مدى التزام متحف قطر الوطني بمشاركة الفنانين الأكثر تميزا من جميع أنحاء العالم مع الجماهير المحلية، وتقديم الدعم لعمل الفنانات المتميزات، كما يبرز غرفة لاكتشاف الذات تسمح لرواد المتاحف بالتناغم مع ماضي قطر وحاضرها ومستقبلها.يسلط المعرض الضوء على التزام متحف قطر الوطني بزيادة الوعي حول مواضيع الصحة النفسية بصفتها ركنا أساسيا في رفاه الإنسان، وهو ما يتماشى مع حملة الصحة النفسية "هل أنت بخير؟" التي ينظمها قطاع الرعاية الصحية في قطر.ويدعم المعرض أهداف الشراكة بين وزارة الصحة العامة ومنظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) واللجنة العليا للمشاريع والإرث، التي تهدف إلى جعل كأس العالم "فيفا" (FIFA) قطر 2022 فرصة لتعزيز الصحة البدنية والنفسية ونموذجا في الصحة والأمان تحتذي به الأحداث الرياضية الضخمة مستقبلا.