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منوعات
ما هي أحدث الأغاني بمناسبة عيد الأم لعام 2022؟
Lebanon 24
21-03-2022
|
17:00
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قدم العديد من النجوم العرب أغاني جديدة بمناسبة عيد الأم 2022، وكان من أبرز النجوم الذين تصدرت أعمالهم اهتمام الجمهور النجم الإماراتي حسين الجسم بأغنيته "أمي جنة".
وأطلق الجسمي خلال الساعات الماضية أغنية جديدة حملت عنوان "أمي جنة" وهي من كلمات كرار الدلفي، ورؤية موسيقية وألحان حسين الجسمي، وتوزيع زيد عادل.
وحققت الاغنية نجاحا كبيرا في وقت قياسي حيث سجلت أكثر من مليون و500 مشاهدة، وروج النجم حسين الجسمي لـ"أمي جنة" في الساعات الماضية عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي.
كذلك أطلق عمر كمال، مطرب المهرجانات المصري، أوبريت غنائي بمناسبة عيد الأم بعنوان "ست عظيمة" وتعاون فيه مع المطربة شيماء المغربي، والطفل محمد أسامة، الذي قدم الأغنية الشهيرة "الغزالة رايقة"، من كلمات وألحان عمرو قطب وتوزيع وميكس عمرو الخضري.
من جهتها، طرحت الفنانة الكويتية رهف الجيتارا خلال الساعات الماضية أغنية جديدة بعنوان "نبع الحنان" وهي من كلمات بن الرفاعي وألحان وتوزيع مصطفى صبري.
وروجت النجمة المصرية، ريهام عبد الحكيم، كذلك لأغنية جديدة حملت عنوان "أمي يا دنيتي" ونشرت مقطع قصير من الأغنية عبر حسابها على "فيسبوك".
يذكر أن مايا دياب من المتوقع أن تصدر خلال الساعات القادمة أغنية بمناسبة عيد الأم 2022 وهي من كلمات منير بوعساف، وألحان وتوزيع هادي شرارة، ولم تكشف النجمة اللبنانية عن اسم الأغنية حتى الآن.
المصدر: روسيا اليوم
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