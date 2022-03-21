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قتل كلب جاره أمام أعين طفل... خاف من أن يفضحه الاخير فتخلص منه بهذه الطريقة المروّعة!

Lebanon 24
21-03-2022 | 09:40
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جريمة بشعة شهدتها مدينة الإسماعيلية بقيام شاب بقرية فايد بخطف طفل جاره وقتله خنقاً ووضعه في كيس وتخلص منه من خلال إلقائه في الزراعات.

وفي التفاصيل، وبعد غيابه لسبعة أيام متتالية والبحث عنه في أرجاء قرية فايد استطاعت قوات الأمن وأهالي القرية العثور على جثة الطفل المفقود يوسف 10 أعوام، بها العديد من الإصابات داخل كيس.

وتقدم أهالي الطفل بتقديم بلاغ للجهات الأمنية يفيد بعثورهم على جثة طفلهم المفقود، وقامت الشرطة بتشكيل فريق للبحث في الحادثة للتأكد مما إذا كانت هناك شبهة جنائية في الحادث أم لا.

وبانتقال رجال الشرطة إلى مكان الحادث ومعاينة جثة الطفل ونلقها إلى مشرحة، أمرت النيابة بانتداب الطب الشرعي لفحص وتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة، كما أمرت بإجراء التحريات حول الواقعة، وكشف لغز مقتل الطفل.

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، ومركز شرطة فايد من القبض على خاطف وقاتل طفل الإسماعيلية الذي تغيب لمدة أسبوع، إلى هوية المتهم بخطفه وقتله.

وتوصلت تحريات الأجهزة الأمنية إلى هوية القاتل بعد تفريغ الكاميرات ليتضح أنه جار الطفل، وتمكنت القوات الأمنية من تحديد مكان المتهم وإلقاء القبض عليه، واعترف بارتكابه للجريمة.

ومن جهتها قررت نيابة مدينة فايد بحبس المتهم بخطف وقتل طفل، بقرية العمار في محافظة الإسماعيلية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأكد الشاب أنه تخلص من الطفل بعدما شاهده وهو يقتل كلب أحد الجيران خنقاً فخاف من أن يفضح أمره فتخلص من الطفل بقتله ووضعه في كيس وألقى به في منطقة زراعية.
المصدر: العربية
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