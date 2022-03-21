منظمو الأوسكار يرفضون ظهور زيلينسكي!

قالت الممثلة الأميركية، إيمي شومر، اليوم الاثنين، إن منظمي الأوسكار رفضوا ‏اقتراحا مقدما منها بظهور الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، ضمن فقرات حفل جوائزه السينمائية، الذي سيقام الأسبوع المقبل.‏وكشفت الممثلة الكوميدية، وهي واحدة من مضيفي حفل توزيع جوائز الأوسكار لهذا العام، أن طلبها لتضمين بث من الرئيس الأوكراني قوبل بالرفض من منتجي الحفل، وفقا لمجلة "نيوزويك" الأميركية.وقالت إيمي شومر في مقابلة لها مع برنامج "The Drew Barrymore Show"، من تقديم الممثلة الأميركية، درو باريمور، إنها "قدمت بالفعل عرضا لإظهار فلاديمير زيلينسكي في الحفل، سواء عبر الأقمار الصناعية أثناء بث الحفل على الهواء مباشرة، أو عمل تسجيل له، وذلك بسبب متابعة الكثيرين للحفل، لكنها ليست في النهاية من ينتج العرض".