السعادة تنتظر مواليد هذه الأبراج في نيسان 2022.. هل أنت من بينهم؟

يعتبر بعض مواليد الابراج من الاكثر سعادة في شهر نيسان 2022. ويتأثرون في هذا السياق بوجود القمر في برج الحوت.

من هي هذه الأبراج؟

الحمل

يعتبر يوم 2 نيسان يوم الحظ السعيد بالنسبة الى مولود هذا البرج. فقد يتلقى خبراً جيداً طال انتظاره. ومن الممكن ان يتخلص من موقف صعب عاشه لسنة او اكثر. فبحسب الفلك من الممكن ان يبدأ هذا المولود بتنشق الهواء النقي بعد مرحلة عصيبة. وقد يعود الى عمله او بلد غربته متسلحاً بالمزيد من الارادة والعزيمة والثقة بالنفس وقد يحقق الكثير من الارباح ويعيش السعادة العائلية.

السرطان

يوم 5 نيسان هو يوم السعد بالنسبة الى هذا المولود. فقد يشكل بالنسبة اليه انطلاقة لبداية جديدة. وقد يتمتع بالكثير من الطاقة التي تمكنه من اداء العديد من المهمات الصعبة. ويمكن ان يحقق بعض الانجازات المؤجلة وان يشعر بالفرح الكبير. لذا عليه منذ الآن التحلي بالتفاؤل.

العذراء

يعتبر من مواليد الابراج الذين يشكل شهر نيسان منطلقاً لحظهم الجيد. فقد يعيش ابتداء من 18 منه اجواء رومنسية. وقد يحصد النتائج الايجابية لعمل قام به في وقت سابق. ومن الممكن ان يحصل على تهنئة ما. كما يمكن ان يتخطى بعض المصاعب في العمل نهائياً.

العقرب

من المتوقع ان يكون يوم 10 نيسان من الايام السعيدة بالنسبة الى مولود هذا البرج. فقد يحصل على مكافأة من نوع ما. وقد يتمكن من القيام بخطوة تعده بالعديد من الانجازات على صعد مختلفة. لكن عليه البعد عن الغرور وتوخي الحذر والتفكير ملياً عند اخذ اي قرار او اجراء.

الجدي

يوم 15 نيسان هو اليوم الاكثر تميزاً بالنسبة الى هذا المولود. فقد يشعر بالفرح للقاء بعض الاشخاص المقربين. كما يمكن ان يحقق ربحاً ما مادياً او معنوياً. ويمكن ان يبدأ شراكة من نوع ما تساعده على بلوغ اهدافه وتحقيق بعض احلامه. وكل ما عليه فعله حالياً هو التحلي بالصبر وعدم اعلان الاستسلام.

الدلو

هو من اكثر مواليد الابراج حظاً في نيسان 2022. وقد تنطلق مسيرة الحظ لديه من يوم 6. ويتمثل هذا بتخلصه من تأثيرات العديد من المشاكل التي تواجهه راهناً. كما يمكن ان يحصد نتيجة الجهود والتضحيات التي بذلها في السنوات الـ10 السابقة. وقد يتلقى الدعم من جهات غير متوقعة ويمكن ان تبدأ حالته بالتحسن وخصوصاً على الصعيدين المهني والمادي.