منوعات

السعادة تنتظر مواليد هذه الأبراج في نيسان 2022.. هل أنت من بينهم؟

Lebanon 24
22-03-2022 | 01:30
A-
A+
Doc-P-933739-637835262436046004.jpg
Doc-P-933739-637835262436046004.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

يعتبر بعض مواليد الابراج من الاكثر سعادة في شهر نيسان 2022. ويتأثرون في هذا السياق بوجود القمر في برج الحوت.

 

من هي هذه الأبراج؟

 

الحمل

يعتبر يوم 2 نيسان يوم الحظ السعيد بالنسبة الى مولود هذا البرج. فقد يتلقى خبراً جيداً طال انتظاره. ومن الممكن ان يتخلص من موقف صعب عاشه لسنة او اكثر. فبحسب الفلك من الممكن ان يبدأ هذا المولود بتنشق الهواء النقي بعد مرحلة عصيبة. وقد يعود الى عمله او بلد غربته متسلحاً بالمزيد من الارادة والعزيمة والثقة بالنفس وقد يحقق الكثير من الارباح ويعيش السعادة العائلية.

 

السرطان

يوم 5 نيسان هو يوم السعد بالنسبة الى هذا المولود. فقد يشكل بالنسبة اليه انطلاقة لبداية جديدة. وقد يتمتع بالكثير من الطاقة التي تمكنه من اداء العديد من المهمات الصعبة. ويمكن ان يحقق بعض الانجازات المؤجلة وان يشعر بالفرح الكبير. لذا عليه منذ الآن التحلي بالتفاؤل.

 

العذراء

يعتبر من مواليد الابراج الذين يشكل شهر نيسان منطلقاً لحظهم الجيد. فقد يعيش ابتداء من 18 منه اجواء رومنسية. وقد يحصد النتائج الايجابية لعمل قام به في وقت سابق. ومن الممكن ان يحصل على تهنئة ما. كما يمكن ان يتخطى بعض المصاعب في العمل نهائياً.

 

 العقرب

من المتوقع ان يكون يوم 10 نيسان من الايام السعيدة بالنسبة الى مولود هذا البرج. فقد يحصل على مكافأة من نوع ما. وقد يتمكن من القيام بخطوة تعده بالعديد من الانجازات على صعد مختلفة. لكن عليه البعد عن الغرور وتوخي الحذر والتفكير ملياً عند اخذ اي قرار او اجراء.

 

الجدي

يوم 15 نيسان هو اليوم الاكثر تميزاً بالنسبة الى هذا المولود. فقد يشعر بالفرح للقاء بعض الاشخاص المقربين. كما يمكن ان يحقق ربحاً ما مادياً او معنوياً. ويمكن ان يبدأ شراكة من نوع ما تساعده على بلوغ اهدافه وتحقيق بعض احلامه. وكل ما عليه فعله حالياً هو التحلي بالصبر وعدم اعلان الاستسلام.  

 

الدلو

هو من اكثر مواليد الابراج حظاً في نيسان 2022. وقد تنطلق مسيرة الحظ لديه من يوم 6. ويتمثل هذا بتخلصه من تأثيرات العديد من المشاكل التي تواجهه راهناً. كما يمكن ان يحصد نتيجة الجهود والتضحيات التي بذلها في السنوات الـ10 السابقة. وقد يتلقى الدعم من جهات غير متوقعة ويمكن ان تبدأ حالته بالتحسن وخصوصاً على الصعيدين المهني والمادي.  

 

 

 

 

 

 

المصدر: الجميلة
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:26 | 2022-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:34 | 2022-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2022-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:46 | 2022-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2022-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
03:00 | 2022-03-22
02:46 | 2022-03-22
00:00 | 2022-03-22
17:00 | 2022-03-21
15:00 | 2022-03-21
13:00 | 2022-03-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website