عرافة توقعت تحطم طائرة بسبب مرض يصيب ركابها.. فهل تقصد الطائرة الصينية؟

أعاد نشطاء تداول مقطع فيديو لعرافة تايلندية شهيرة تنبأت مؤخرا بوقوع حادث طيران مروع، دون تحديد المكان، مؤكدة أنه سيكون بسبب مرض غريب سيصيب ركابها ويؤدي لفقدان السيطرة عليهم.والعام الماضي، توقعت الطبيبة التايلندية، "ناوراشا بينيتشابو كاكورن"، أو كما تعرف بالدكتورة "بلاي"، وهي عرافة شهيرة تنبأت بأحداث مهمة عدة مرات، توقعت تحطم طائرة بسبب عدم القدرة على السيطرة على الركاب الذين سيكونون مرضى بشكل غريب، والأغلب بفيروس مجهول، بحسب موقع "The Thaiger".وربط مستخدمو الإنترنت الحادث المؤسف الذي وقع أمس الاثنين لطائرة "بوينغ 737" الرحلة "MU5735" التابعة لخطوط طيران شرق الصين، والتي كان على متنها 132 شخاصا، بتوقع العرافة، وأعادوا تداول فيديو لها.وتظهر الدكتورة "بلاي" في إحدى حلقات برنامج "WOODY LIVE" التي بثت يوم 12 تشرين الاول 2021، محذرة من السفر بالطائرة، لأنه ستكون هناك أنباء عن تحطم طائرة قريبا.وقالت العرافة إن "إحدى الطائرات ستواجه مشكلة، بالأحرى بسبب مرض ركابها لدرجة أنهم سيكونون خارج نطاق السيطرة. لست متأكدة في أي بلد سيكون الحادث، لكن أدعو جميع العاملين في شركات الطيران لتطهير أنفسهم قبل تسيير رحلاتهم".وأضافت: "إذا لم تكن بحاجة إلى السفر، فلا تسافر، ولا سيما السفر بالطائرة. إذا كنت تستطيع القيادة، فقم بالسفر داخل تايلاند. لا تسافر إلى الخارج، ستكون هناك حوادث".وتابعت: "بالتأكيد سلالة جديدة لأحد الفيروسات قادمة إلى الطائرة مائة بالمائة، ستكون هناك أنباء عن تحطم طائرة. من المحتمل أيضا أن تكون الطائرة لديها مشاكل خطيرة أو الطيار يعاني من مرض".