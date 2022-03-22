أغرب العطور في العالم... تعرفوا عليها

خلال العام الماضي، وتزامنًا مع قرار عرض النموذج الأولي لمقاتلات الجيل الخامس الروسية من طراز "كش ملك" في معرض دبي الدولي للطيران 2021، أنتجت شركة "روستيخ" (Rostec) الحكومية بالتعاون مع نقابة العطور الروسية عطرًا برائحة هذه المقاتلة.ولصنع هذا العطر، اُستعلمت عينات أصلية من الزجاج والجلد الأصلي والمعادن التي استُخدمت في تصميم هيكل الطائرة والمحركات وقمرة القيادة، إلى جانب قطرات من رائحة العرعر والباتشولي والإيفرنيا الخوخية. أما زجاجة العطر فتتخذ شكل حصان أسود، الذي يمثّل رمز المقاتلة.ويستعرض الكاتب ديمتري بيسارينك في تقرير نشرته صحيفة "أرغومانتي إي فاكتي" (AIF) الروسية، بعضا من أغرب العطور التي ظهرت في السنوات الأخيرة.عطر كلب الصيدسُمي العطر الذي حظي بإعجاب الملكة إليزابيث الثانية، بـ"كولونيا كلب الصيد السعيد" (The Happy Hounds Dog Cologne). وحسب صانعي العطور، يناسب هذا العطرُ الكلابَ من كلا الجنسين. بعد رش قطرات منه على الكلب، سينبعث منه عبير المسك إلى جانب رائحة البرغموت.ورغم إبداء إعجابها بالعطر، فإن الملكة لم تصرح إلى حد الآن عما إذا كانت قد جربته على حيواناتها الأليفة.ويقدر ثمن زجاجة من هذا العطر بحجم 200 مليلتر بـ9.99 جنيهات إسترلينية. ومن المخطط أن يتضمن تصميم العبوة شعار النبالة الملكي، مع العلم أن عطر الكلاب سوف يُعرض في محل بيع الهدايا التذكارية في ساندرينغهام.عطر برائحة البطاطاأطلق مزارعون محليون في ولاية أيداهو الأميركية مؤخرًا عطرا برائحة البطاطا المقلية اسمه "بطاطا أيداهو" (Frites by Idaho) لكونه صُنع من بطاطا أيداهو المقطرة والزيوت الأساسية. يتميز هذا العطر بلونه الذهبي وتكلفته المنخفضة، إذ لا يتعدى ثمن الزجاجة دولارا واحدا و89 سنتا.وقال جيمي هيغام، الرئيس والمدير التنفيذي للشركة المنتجة لهذا العطر، "نحن لا نسعى إلى كسب المال من بيع العطور".بالنظر إلى كثرة مزارعها، شكلت ولاية أيداهو هيئة بطاطا خاصة بها، وهي عبارة عن مجلس تسويقي يمثل مصالح المزارعين المحليين. وفي حال تسجيل إقبال على عطر البطاطا المقلية، سوف تعمل الهيئة على إطلاق عطر برائحة البطاطا المخبوزة.عطر مجموعة سايوز مولتفيلم للرسوم المتحركةاحتفالا بالذكرى السنوية 85 لتأسيسه، قرر أستوديو الرسوم المتحركة الروسية "سايوز مولتفيلم" (Soyuzmultfilm) إصدار مجموعة من العطور تكريما لأشهر الرسوم المتحركة وشخصياتها.عطر برائحة الفضاءفي ربيع العام الماضي، أطلقت المنصة التعليمية "غيك براينس" جنبًا إلى جنب مع مكتبة العطور مجموعة من العطور المخصصة لموظفي شركات تقنيات المعلومات فائقي الإنتاجية والذين فقدوا الحماس تجاه عملهم. وتتضمن مجموعة العطور غير العادية عطرا يحمل اسم "الموعد النهائي، أمس" برائحة الفلفل الحار.وباعتبار أن فرصة زيارة الفضاء غير متاحة للجميع، فكّر بعض صانعي العطور في إطلاق عطر يشبه رائحة الفضاء. وحسب رواد الفضاء، يمكن شم رائحة الفضاء في الثواني الأولى من خلع بدلة الفضاء بعد العودة من الفضاء. وقال ‏رائد الفضاء الروسي بافل فينوغرادوف "إنها أشبه برائحة الأوزون".وكانت شركة أميركية ناشئة أطلقت قبل عامين حملة لجمع التبرعات لإنتاج العطور برائحة الفضاء، وقد صمم العطر ستيف بيرس، رئيس شركة "أوميغا أنغريدينتس" (OMEGA FUD INGRIDIENTS) المختصة في تصنيع النكهات والروائح الطبيعية لصناعة المواد الغذائية والمشروبات، بناء على ملاحظات رواد الفضاء.ووفقا لستيف بيرس، فإن إطلاق هذا النوع من العطور يهدف إلى تشجيع الطلاب والشباب على الاهتمام بالمجالات العلمية، مؤكدًا أنه سيعمل بالتعاون مع فريقه على إطلاق عطر برائحة القمر في المستقبل القريب.