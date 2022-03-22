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منوعات
سيدة تلفظ أنفاسها بعد جلسة تنحيف.. هذا ما حصل مع "داليا" في أحد المراكز
Lebanon 24
22-03-2022
|
11:15
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في واقعة صادمة هزت منطقة حدائق الأهرام جنوب العاصمة المصرية القاهرة، لقيت سيدة مصرية، تدعى داليا، في العقد الثالث من عمرها، مصرعها إثر خضوعها لجلسة تنحيف في أحد مراكز العلاج الطبيعي بالمنطقة.
وفي التفاصيل، تبين عقب التحقيقات التي أجرتها الأجهزة الأمنية أن السيدة لجأت إلى أحد مراكز العلاج الطبيعي التي تقدم خدمات التنحيف عبر طريقة التبريد.
لكنها خلال إحدى هذه الجلسات، أصيبت بتشنجات وتوفيت في الحال.
ليتبين لاحقاً أن المركز يملكه ويديره طبيبان حاصلان على بكالوريوس في العلاج الطبيعي، ويقدم خدمة "التخسيس بالتبريد"، من خلال جهاز يسمى "الكرايو"، يتخلص من الدهون المتراكمة تحت الجلد ويفتتها عن طريق الحرارة المتدنية جدا.
كما يجمد الدهون الزائدة أيضا في بعض مناطق الجسم، ويشد الجلد دون تدخل جراحي.
يشار إلى أن النيابة العامة قررت لاحقا التحفظ على المركز ومباشرة التحقيقات بغية كشف ملابسات الواقعة، والاستعلام من الجهات المختصة في وزارة الصحة حول وضع المركز وحصوله على التراخيص اللازمة من عدمه.
كما طلبت تشريح جثة السيدة، وإعداد تقرير بحالتها لتبيان سبب وفاتها.
المصدر: العربية
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