مطاعم فرنسية تتعرض للتهديد... ما علاقة بوتين؟

صلصة وبطاطس مقلية وخثارة جبن "سكويك سكويك" -في إشارة إلى الصوت الصادر عند عض هذا النوع من الأجبان- تشكل جميعها مزيجا شهيا في طبق تقليدي اسمه "بوتين".ومنذ بداية حرب روسيا على أوكرانيا، كانت سلسلة مطاعم الوجبات السريعة "بيت بوتين" (Maison de la Poutine) ضحية لتهديدات بالقتل وللإهانات بسبب أوجه التشابه بين اسم الطبق واسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.تهديدات ومضايقاتتقول بالوما ستيرزاتي من إدارة المطعم للجزيرة نت إن عدد الاتصالات كانت تصل إلى 5 أو 6 في الساعة الواحدة وتحمل رسائل من قبيل "توقف عن قصف أوكرانيا.. سأقصفك بوابل من القنابل".ولم يسلم الفرع الآخر الموجود في شارع كاونو بمدينة تولوز من هذه المضايقات، حيث كان يتعرض بعض العاملين في المطعم للاتهامات بشكل مباشر أو يضرب البعض على بابه الخارجي بعنف، بحسب ستيرزاتي.دفع هذا سلسلة المطاعم "بوتين" إلى نشر رسالة عبر صفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي لإيقاف المضايقات التي ترهق الفريق وتحطم معنوياته قال فيها "خلال الأيام الماضية، كان الرئيس الروسي في قلب الأخبار المروعة. وفي هذا السياق، تلقينا مكالمات بالشتائم وحتى التهديدات. لذلك يبدو من الضروري التذكير أن مؤسستنا لا تجمعها أي صلة بالنظام الروسي وزعيمه".وأشارت ستيرزاتي إلى أن مؤسسي المشروع لا يفكرون في تغيير اسم الطبق أو المؤسسة كما فعل أحد المطاعم في كندا، معتبرة أن "المطعم لا يرتبط بأي شكل من الأشكال بالرئيس الروسي ودعمنا للشعب الأوكراني واضح".قليل من التاريخفي كتب فن الطهي، تقول الأسطورة إن طبق بوتين نشأ في المناطق الريفية في كيبيك بالخمسينيات من القرن الماضي، ومنذ ذلك الحين أصبح شهيرا في جميع أنحاء المقاطعة.رغم ذلك، كان من الصعب تحديد أصل تسمية "بوتين" بشكل دقيق، لكن القصة الأكثر شيوعا هي أنها جاءت من مطعم كان يدعى "لو لوتان كي غي" (Le Lutin qui rit) في وارويك، وهي بلدة صغيرة شمال شرق مونتريال.ويقال إنه في عام 1957، طلب زبون يدعى إيدي لينيس من مالك المطعم، فرناند لاتشانس، وضع الجبن والبطاطس المقلية في نفس الكيس. وأجابه لاتشانس "هذا سيؤدي إلى صنع بوتين ملعون"، ومن هنا جاء الاسم الذي يعني "خليط غريب". وانتهى الأمر بالمكونات الثلاثة في نفس القدر وأصبحت عنصرا أساسيا في جميع مطاعم الوجبات الخفيفة في المنطقة.وفي عام 1964، ادعى مطعم في دروموندفيل يسمى "لو روي جوسيب" (Le Roy Jucep) أنه المخترع الأصلي لبوتين باعتباره أول من قدم الطبق بالشكل الذي نعرفه اليوم، أي البطاطس المقلية والجبن والصلصة. كما قام مالكه دانيال لوبلان بتسجيل مصطلح "مخترع بوتين" في المكتب الكندي للملكية الفكرية.ولسنوات عديدة، عُرف هذا الطبق باسم "بوتين" الذي ظهر من خليط بين الكلمة الإنجليزية "بودنغ" والاسم المستعار للطاهي "تيبو".