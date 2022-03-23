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قتل وخطف وسرقة ودعارة... هذا ما حصل في سوريا

Lebanon 24
23-03-2022 | 17:00
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أعلنت وزارة الداخلية السورية أن الأمن الجنائي في محافظة حماة وسط سوريا قبض على مجرم وصفته بأنه "من أخطر المطلوبين بجرائم القتل والخطف والسرقة" في ريف المحافظة.

وأوضحت الوزارة أن هناك عدة طلبات بحق المقبوض عليه (حسام. م)، بجرائم: تشكيل عصابة قتل وخطف وسلب وطلب فدية مالية، وشراء سيارة مسلوبة، وإدارة شبكة دعارة، و"بيع" فتاة، وإطلاق نار وممانعة الدوريات الأمنية التي أدت إلى مقتل أحد أفرادها.

يضاف إلى ذلك، حسب الوزارة، عدد من جرائم الخطف والسلب.
 
وأضافت الوزارة أنه وبتحري المزرعة العائدة له عثر فيها على بندقيتي صيد أوتوماتيك بومبكشن، ومخازن لبندقية حربية، ومسدس حربي، وطلقات من عيارات مختلفة، وبطاقات حمل سلاح ومهمات بأسماء مختلفة.

وأشارت الوزارة إلى أنه "سيتم تقديمه مع المصادرات إلى القضاء المختص".
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