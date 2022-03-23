منوعات

سكب مادة بترولية بغرفة والدته أثناء نومها... وقتلها

Lebanon 24
23-03-2022 | 12:29
A-
A+
Doc-P-934458-637836571235230608.jpg
Doc-P-934458-637836571235230608.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعدمت السلطات السعودية، الثلاثاء، مواطنا قتل والدته بطريقة مروعة، في منطقة تبوك.

وفي بيان لها، قالت الداخلية السعودية: "أقدم سلطان بن أحمد بن سبيتان عليان شامان - سعودي الجنسية - على قتل والدته وذلك بسكب مادة بترولية بغرفتها أثناء نومها وإشعال النار بها، مما أدى إلى احتراقها ووفاتها"، لافتة إلى أن "سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه ولبشاعة هذه الجريمة، فقد تم الحكم عليه بالقتل تعزيرا".

وأضاف بيان الداخلية: "أيد الحكم من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور، وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيرا بالجاني سلطان بن أحمد بن سبيتان علـيـان شامان اليـوم الثلاثاء بمنطقة تبوك".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
15:00 | 2022-03-23
13:20 | 2022-03-23
13:16 | 2022-03-23
13:00 | 2022-03-23
12:56 | 2022-03-23
12:32 | 2022-03-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website