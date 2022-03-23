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طالبان فتحت مدارس الفتيات الثانوية لساعات ثم "حدثت المفاجأة"

Lebanon 24
23-03-2022 | 13:16
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بعد ساعات من إعادة فتحها، أمرت طالبان بإغلاق المدارس الثانوية للفتيات في أفغانستان مجددا، الأربعاء، حسبما أعلن متحدث باسم الحركة.

وصرح المتحدث إنعام الله سمنكاني لـ"فرانس برس" باقتضاب قائلا: "نعم هذا صحيح"، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل، مؤكدا بذلك معلومات تفيد أن الفتيات طلب منهن العودة إلى منازلهن.
 
وكان فريق "فرانس برس" يصور حصة دراسية في صف بمدرسة زارغونا الثانوية للبنات في العاصمة كابل، صباح الأربعاء، عندما دخل مدرس وأمر التلميذات بالعودة إلى منازلهن.
 
وكانت الفتيات مبتهجات لعودتهن إلى المدرسة للمرة الأولى منذ سيطرة الحركة المتشددة على الحكم في أغسطس الماضي، إلا أنهن أغلقن كتبهن وحملن أغراضهن وغادرن باكيات.

ولطالما شدد المجتمع الدولي على حق الجميع في التعليم، في المفاوضات بشأن المساعدات لأفغانستان والاعتراف بنظام طالبان، واقترحت دول ومنظمات عدة دفع رواتب المدرسين لتحسين المنظومة التعليمية.
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