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منوعات
تصغره فقط بنصف قرن...سيلفيو برلسكوني يتزوج للمرة الثالثة من عشيقته!
Lebanon 24
24-03-2022
|
03:00
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أقام رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق، سيلفيو برلسكوني حفل زفاف رمزي مع عشيقته مارتا فاشينا التي تصغره سنا بـ53 عاما.
أفادت بذلك وكالة "نوفوستي" الروسية.
وأقيم الاحتفال السبت 19 اذار الجاري في فيلا (جيرنيتو) بالقرب من ميلانو. ودعا السياسي حوالي 60 ضيفا لحضور الاحتفال وحضر الزفاف 3 أشخاص فقط من أقاربه وأصدقائه وشركائه: وهم المغني من نابولي، جيجي دي أليسيو، وزعيم حزب الرابطة اليميني ماتيو سالفيني والناقد فيتوريو زغاربي.
ولم توجّه دعوة حضور حفل "الزفاف" إلى مسؤول أو قسيس لتسجيل الزواج رسميا.
ذكر أن سيلفيو برلسكوني، البالغ من العمر 85 عاما، ومارتا فاشينا البالغة من العمر 32 عاما، التي انتخبت في البرلمان الإيطالي من حزب "إيطاليا إلى الأمام" الذي يتزعمه، يتواعدان منذ عام 2020. وانتقلت المرأة إلى الفيلا الخاصة به حتى قبل أن ينفصل عن عشيقته السابقة، فرانشيسكا باسكال، البالغة من العمر 34 عاما، والتي لم تكن على علم بعلاقتهما.
وقال شهود العيان إن، مارتا فاشينا ارتدت في الزفاف فستانا ناصع البياض مع ذيل من الدانتيل الفرنسي يبلغ طوله عدة أمتار. وتقدّر تكلفته بـ20 ألف يورو. وارتدى برلسكوني بدلة زرقاء داكنة من جورجيو أرماني.
يذكر أن سيلفيو برلسكوني ولد عام 1936. وتزوج عام 1965 من، كارلا دالأوليو البالغة من العمر 24 عاما وعاش معها حتى عام 1985.
وكانت زوجته الثانية الممثلة فيرونيكا لاريو، التي كانت أصغر من برلسكوني بـ20 عاما. وفي عام 2010 ، أعلنت أنها سئمت من تحمل علاقاته مع "الشابات" وتقدمت بطلب الطلاق.
المصدر:
روسيا اليوم
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