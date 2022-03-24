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منوعات
رمز العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا "Z"... يصعد إلى الفضاء على صاروخ "سويوز"!
Lebanon 24
24-03-2022
|
09:00
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حفر الأخصائيون الروس في مطار "بليسيتسك" الفضائي العسكري حرف Z ، بصفته رمزا للنصر، على رأس صاروخ "سويوز" الذي أطلق الثلاثاء 22 اذار القمر الصناعي للاتصالات إلى مدار الأرض
صرح بذلك ناطق باسم وزارة الدفاع الروسية وقال إن حرف Z رُسم على جسم الصاروخ الفضائي دعما للعملية العسكرية الخاصة التي ينفذها الجيش الروسي في أوكرانيا.
وجاء على قناة "تليغرام" التابعة لوزارة الدفاع الروسية التي نشرت صورة فوتوغرافية لحرف Z كبير أحمر اللون أن صاروخ "سويوز – 2.1 آ" انضم إلى حملة دعم الجنود والضباط الروس المشاركين في العملية العسكرية
يذكر أن صاروخ "سويوز – 2.1 آ" الفضائي أطلق الساعة 15.48 يوم 22 مارس من مطار "بليسينسك" الفضائي العسكري وانفصل عنه الساعة 15.57 بتوقيت موسكو القمر الصناعي "ميريديان" الروسي مع وحدة التسريع "فريغات" التي تقوم بإيصاله إلى مداره.
المصدر:
روسيا اليوم
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