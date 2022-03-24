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برجك اليوم

Lebanon 24
24-03-2022 | 00:00
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الحمل
يحمل هذا اليوم تغييراً مفاجئاً وطارئاً ويؤسس لسفر أو لعلاقة مع الخارج مهمة أو لتغييرات إيجابية على صعيد المناصب
الثور
أوضاع مالية وترتيبات تُفرض عليك وتخوض بعض المفاوضات المهمة جدّاً، والتي تتعلّق بممتلكاتك ومكتسباتك
الجوزاء
حيويتك فائضة وتعلن عن شراكة ما وتتألق بشخصية مميّزة وتبدو متزنًا في خياراتك
السرطان
يحمل هذا اليوم أخباراً جديدة تتعلق بأعمالك أو يكون لها صلة بمشروع إعلاني أو بسفر أو بوضع تربوي
الأسد
حاذر النزاعات الحادّة والمواجهات فهي قد تثير بعض المتاعب وتولّد شعوراً بالإحباط ينعكس سلباً على معنوياتك ويظهرك عاجزاً
العذراء
يحذّرك هذا اليوم من تغييرات ويتحدث عن مجازفات وعروض وتغييرات مربكة قليلاً قد تبقيك في حال من اللااستقرار
الميزان
يفتح أمامك هذا اليوم أبواباً كانت موصدة وتطل على آفاق مشرقة وواعدة، وتضع قيد التداول مجموعة أفكار جديدة
العقرب
تدور أحاديث سرّية وتخشى مناورات وتركّز على قضايا مالية واتفاقات واستثمارات أو صفقات
القوس
أوضاعك في العمل تتحسن والأمور المالية تزدهر ويسير كل شيء كما هو مخطط له
الجدي
هذا اليوم قد يطرح بعض المسائل الماضية ويجعلك تواجه قضية إدارية وتضطر إلى إخفاء معلومات أو وثائق
الدلو
كن عادلاً ومنصفاً مع الآخرين، ولا تحاول إرغامهم على القيام بما لا يرغبون القيام به
الحوت
لن يعاكسك الحظ هذا اليوم أو يدخلك في مأزق أو في مشكلة أو في تصرف خاطئ وكلام قاسٍ
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