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مواليد هذه الأبراج سيحمل لهم فصل الربيع الحب.. هل أنت من بينهم؟

Lebanon 24
24-03-2022 | 01:15
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فصل الربيع يبدأ بطاقة متجددة. استجابةً لذلك، غالباً ما تشعر الأبراج التي ولدت في الربيع بالحيوية للإنطلاق في الحياة بوضوح وتركيز. تشمل علامات الأبراج الربيعية أولئك الذين ولدوا بين 21 آذار- 21 حزيران، وهذا يشمل برج الحمل والثور والجوزاء. تُضفي هذه الأبراج نوعاً معيناً من الحماس على دائرة الأبراج الإثني عشر بأكملها. يجسدون الشعور بالحماس للحياة وكل ما يلمسونه.

 

الأبراج الاكثر حظاً في العثور على الحب في فصل الربيع

 

برج الحمل

يتماشى برجك مع طاقة الربيع، لديك ميل لأن تكون متسامحاً للغاية. ستجد نفسك تكتشف وبشكل مفاجئ بأنك تكن مشاعر الحب لشخص موجود أصلاً في حياتك. وهذا أمر إيجابي جداً لكونك من الأبراج التي تحتاج الى بناء العلاقات بشكل تراتبي تبدأ بالصداقة ثم تنتقل الى الحب. وعليه الصيف سيكون كريماً جداً معك عاطفياً والعلاقة ستسير بسلاسة وهدوء وسيكون هناك الكثير من الرومانسية. وهذه العلاقة ستكون مثالية بكل ما للكلمة من معنى لأنها ستحمل لك كل الحب والسعادة.

 

برج الثور

أنت تتبنى جوهر التجديد الذي يجلبه هذا الموسم، وتفضل العيش والسماح بالعيش بدلاً من تحمُّل الضغائن. ستختبر فترة سعيدة جداً عاطفياً والسعادة هذه ستستمر حتى نهايته وربما أبعد من نهايته. لن تجد الحب فحسب ولكن هناك فرصة كبيرة جداً لأن تتزوج قريباً جداً. علاقة لم تكن متوقعة ستفرض نفسها على حياتك والأمور ستسير بسرعة وكل شيء سيصبح جدياً وستُقدم وبشكل واعٍ على الزواج.

 

برج الجوزاء

برجك يجلب الدفء والضوء والطاقة لجميع الأبراج المتبقية. أنت تتمتع بفرحة شبابية تجعل بقية الأبراج مفتونة بحضورك ويجذبها حماسك. ستكون الأكثر حظاً في العثور على الحب. وليس أي نوع من الحب بل الحب المثالي الذي لطالما حلمت به. والأجمل من هذا كله هو أنه رغم أنّ العلاقة الجديدة ستجعلك تخرج من منطقة الراحة الخاصة بك، وهو أمر أنت تكرهه عادةً، لكنك هذه المرة لن تمانع وستجيد التعامل مع الموقف. ينصحك الفلك بالتروي وعدم القفز في المجهول حتى ولو كانت مشاعرك حادة جداً.

 

المصدر: الجميلة
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