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منوعات
خطف طفلاً وفعل الفاحشة به ومن ثم قتله!
Lebanon 24
24-03-2022
|
17:00
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أعلنت السلطات السعودية، الأربعاء، عن إعدامها مواطنا سعوديا ارتكب جريمة مروعة بحق طفل، مؤكدة حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل.
وفي بيان لها، قالت وزارة الداخلية السعودية: "أقدم تركي بن محمد بن مفرج المظيبري الرشيدي – سعودي الجنسية - على خطف طفل وفعل الفاحشة به والشروع في قتله، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام له بما نسب إليه، وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولشناعة جريمته، فقد تم الحُكم عليه بالقتل تعزيرا".
وأضاف البيان: "أيد الحكم من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه ، وقد تم تنفيذ حُكم القتل تعزيرا بحق تركي بن محمد بن مفرج المظيبري الرشيدي اليوم الأربعاء بمحافظة الرس بمنطقة القصيم".
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