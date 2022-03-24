حاولت قتل زوجها بالزيت المغلي!

ألقت السلطات الأمنية بولاية عنابة الجزائرية، القبض على سيدة في العقد الرابع من العمر حاولت قتل زوجها حرقا، بعدما سكبت الزيت الساخن على وجهه وجسده.وأفادت صحيفة "النهار" المحلية بأن الزوج أصيب بحروق خطيرة استدعت نقله إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بالمستشفى الجامعي ابن سينا، حيث بقي هناك لأكثر من أسبوع.وحسب معطيات متوفرة، فإن الحادثة وقعت على إثر خلاف وقع بين المرأة وزوجها.وأوضح بيان صحفي لخلية الاتصال والعلاقات العامة بمديرية الأمن الولائي بعنابة، أن القضية عالجتها قوات الشرطة بأمن دائرة برحال والتي تمكنت من توقيف امرأة تبلغ من العمر 40 سنة. مشتبه فيها في قضية محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار عن طريق الحرق بواسطة سائل زيت الطبخ.إلى ذلك، علمت "النهار" أنه بعد استكمال مختلف الإجراءات القانونية وسماع أقوال المتهمة. تم تقديمها أمام الجهات القضائية. وأمر قاضي التحقيق بمحكمة برحال الابتدائية بوضع الزوجة المتهمة الحبس بالمؤسسة العقابية إلى غاية تاريخ جلسة محاكمتها بما نسب إليها من تهم.