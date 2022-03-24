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امرأة تتبرع بـ3.9 مليار دولار خلال 9 أشهر!

Lebanon 24
24-03-2022 | 13:05
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أعلنت ماكنزي سكوت، مطلقة جيف بيزوس، الرئيس التنفيذي لشركة "أمازون"، أنها تبرعت بحوالي 3.9 مليار دولار إلى 465 منظمة غير ربحية على مدى الأشهر التسعة الماضية.

وأوضحت سكوت (51 عاما) الأسباب الكامنة وراء تبرعاتها وقدمت قائمة كاملة بالمتلقين في منشور طويل على موقع "ميديوم"، ومن بينها مؤسسات تعنى بالعمل المناخي والحقوق الإنجابية، وتوعية الشباب، ودعم قدامى المحاربين العسكريين واللاجئين.

وقالت: "شمل تركيز فريقنا خلال الأشهر التسعة الماضية على بعض المجالات الجديدة، ولكن كما هو الحال دائما كان هدفنا هو دعم احتياجات الأشخاص الذين لا يحصلون على تمثيل كاف ن كافة المجموعات"، مضيفة: "لا يمكن تحقيق الإنصاف إلا عندما تتاح لجميع الأشخاص المعنيين فرصة للمساعدة في تشكيلها".

يذكر أن سكوت لديها ثروة شخصية تقدر بـ49.4 مليار دولار وحصلت على 25% من حصة بيزوس في "أمازون" بعد طلاقهما في عام 2019. وتبرعت بأكثر من 8 مليارات دولار في العامين الماضيين فقط.
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