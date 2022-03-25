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برجك اليوم

Lebanon 24
25-03-2022 | 00:00
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الحمل
يشتد التنافر بين ساتورن وجوبيتر، وتشعر بالانكماش وتحتاج إلى مساعدة معنوية، وقد تكون الدبلوماسية واللباقة ضروريتين للتعاطي مع الآخرين
الثور
قد تحتاج إلى الصبر والهدوء والانتباه الدقيق وتعامل مع الوضع بانضباط بعيداً عن المغامرات والاستثمارات المجازفة
الجوزاء
 قد تطرأ تغييرات على مجال عملك وفي المؤسسة التي تعمل لديها، لكنها تكون في مصلحتك في نهاية المطاف
السرطان
 قد تنطلق المشاريع بقوة، وقد تظهر مسائل مصرفية أو معاملات إدارية، حتى لو تأخرت بعض المساعي، فإن الأمور تسير جيداً
العذراء
تقوم بمبادرات وتخوض مغامرات مدعوماً بقوة جسدية ومعنوية، وقد تقدم على إنقاذ أحد الزملاء فتلاقي الإعجاب والتقدير
الميزان
مهما حاول بعضهم النيل من عزيمتك فإنهم لن يفلحوا لأنك الأقوى والأكثر ثباتاً بين سائر المنافسين والمتربصين بك شراً
العقرب
تمارس جاذبية نادرة وتتاح لك فرص كثيرة للتعبير عن نفسك بلا قيود، وتعالج كل المسائل بحنكة وذكاء
الجدي
تشعر بالجرأة وترغب في استلام زمام أمورك، وحسنًا تفعل، ويقدّر الآخرون قيادتك وأسلوبك الجديد
الدلو
كن أكثر تروياً لئلا ترتكب الأخطاء في الحكم على الأمور، وتجنّب النزاعات مع المسؤولين والزملاء كما مع العدالة، وخفف من الطموحات الكبيرة
الحوت
تطالب اليوم بزيادة على الراتب بعد فترة من الجهد والعمل، بعض المفاجآت السارّة في العمل تنعشك
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