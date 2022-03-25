يقولون كل ما يخطُر على بالهم... مواليد هذه الأبراج هم الاكثر وضوحاً!

أبراج مُعينة يتميزون بالصراحة عن باقي الأبراج، ولا يستطيعوا أن يخفوا ما في قلوبهم، ويقولون كل ما يخطُر على بالهم، وعلى الرغم من أن الصراحة له جوانب إيجابية على رأسها الوضوح وطيبة قلب صاحبها، إلا أن أيضًا لها جانب سيء وهي أن الصراحة لا تتطلب في كل المواقف، وقد تتسبب صراحتهم المُبالغ فيها تغضب الطرف الآخر. فالأبراج الأكثر صراحة هي:
برج العذراء
البرج الأكثر وضوحًا، قالت مراد: «صريح لدرجة سيئة، ممكن يضيقك ويزعلك رغم أن لا يعني كلامه، ولكن مابيفكرش في كلامه، والكلام بيطلع يخبط في الطرف التاني، وصراحة بدون تفكير».
برج القوس
يتمتع مواليد برج القوس بالصراحة الشديدة، والجرأة، وعدم الخوف من شيء، ووصفته مراد: «صريح وبيحدف طوب وشجاع ومابيخفش، وبيقول رأيه بمنتهى الصراحة، وماينفعش تشك في لحظة واحدة أنه مش صريح معاك، ولو حد فيهم قالك حاجة تأكد أن صح».
برج الثور
الجرأة أكثر ما يتمتع به مواليد هذا البرج، وقالت مراد: «برج مابيفكرش ومابيهزرش، ومن أكثر الأبراج الصريحة، ومش بيلونوا كلامهم ومش بيخافوا يقولون رأيهم حتى لو اللي قدامه هيزعل».
برج الجوزاء
يتمتع مواليد برج الجوزاء بالصراحة الشديدة، ووصفتهم مراد: «برج بيقول اللي في قلبه على طول، ومش بيعرف يجامل أو يذوق كلامه، واللي في قلبه على لسانه».
برج الحمل
وقالت مراد: «بيقول اللي في قلبه وبيتمتع بالصراحة، مش بيعرف يقول اللي في قلبه أوي ولكنه صريح».
برج الأسد
مواليد برج الأسد يتمتعون بشخصية قوية وحاسمة، وبناء على ذلك كلامه أيضًا حاسم ويقول ما في قلبه دائمًا.