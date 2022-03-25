يقولون كل ما يخطُر على بالهم... مواليد هذه الأبراج هم الاكثر وضوحاً!

أبراج مُعينة يتميزون بالصراحة عن باقي الأبراج، ولا يستطيعوا أن يخفوا ما في قلوبهم، ويقولون كل ما يخطُر على بالهم، وعلى الرغم من أن الصراحة له جوانب إيجابية على رأسها الوضوح وطيبة قلب صاحبها، إلا أن أيضًا لها جانب سيء وهي أن الصراحة لا تتطلب في كل المواقف، وقد تتسبب صراحتهم المُبالغ فيها تغضب الطرف الآخر. ف الأبراج الأكثر صراحة هي:

برج العذراء

البرج الأكثر وضوحًا، قالت مراد: «صريح لدرجة سيئة، ممكن يضيقك ويزعلك رغم أن لا يعني كلامه، ولكن مابيفكرش في كلامه، والكلام بيطلع يخبط في الطرف التاني، وصراحة بدون تفكير».