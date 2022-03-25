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يحارب الروس في اوكرانيا...من هو اخطر واشهر قناص في العالم؟

Lebanon 24
25-03-2022 | 06:00
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بعد انشغال وسائل التواصل الاجتماعي قبل أيام بخبر مقتله، جاء النفي عبر تويتر من قبل وزارة الخارجية الأوكرانية وبطريقة الترحيب بالقناص الكندي "والي"، الذي قدم إلى كييف للقتال إلى جانب الجيش الأوكراني.
 
 
 
وقالت الوزارة في منشور على "تويتر، أرفقته بصورة للقناص الكندي، دون ذكر كامل اسمه، إن "والي (...) هو واحد من أروع القناصين في العالم. والآن هو يقاتل من أجل أوكرانيا".

وأضافت "الحرية اختيار. انضم إلى الشجعان!"، وهي دعوة للمتطوعين الراغبين بالمشاركة في العمليات العسكرية ودعم القوات الأوكرانية.
 
 
وانتشر قبل أيام خبر مقتله بعد 20 دقيقة من وصوله إلى أوكرانيا، لكن والي سارع إلى نفيه وقال إنه لم يُقتل، وهو حي يرزق، وفقا لما نقلت وسائل إعلام، لا سيما كندية.

وقد صرّح لموقع هيئة الإذاعة الكندية CBC News أنه "عاد إلى موقع آمن في أوكرانيا يوم الاثنين بعد أسبوع أمضاه في قتال القوات الروسية على الخطوط الأمامية في منطقة كييف".
 
 
 
 
المصدر: العربية
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