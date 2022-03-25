يحارب الروس في اوكرانيا...من هو اخطر واشهر قناص في العالم؟

Meet "Wally" — a Canadian and one of the coolest snipers in the world. Now he is fighting for Ukraine 🇨🇦🇺🇦



Freedom is a choice. Join the brave!https://t.co/6gtJheqEQ0 pic.twitter.com/qQOsd5jobR — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) March 23, 2022

والي كان في صفوف "نخبة الفوج الملكي الـ 22 التابع للجيش الكندي". وأخبر "سي بي سي" الكندية أنه عبر الحدود إلى أوكرانيا قادما من بولندا.



وهذه ليست المرة الأولى التي يعرض فيها والي المساعدة بمهاراته القتالية، وكان قد انضم قبل سنوات إلى القوات الكردية التي قاتلت داعش في شمال العراق. وقال إنه كان قبل أيام يعمل مطور برمجيات، وها هو الآن يقاتل في أوكرانيا.



ولفت والي إلى أن الأوكرانيين استقبلوه هو والجنود الكنديين الآخرين الذين سافروا معه بالعناق والمصافحات، مضيفا "لقد كانوا سعداء للغاية بوجودنا. كأننا كنا أصدقاء".

وقال والي، الملقب بأنه أحد أخطر قناصي العالم، إنه يجب تقديم المساعدة للأوكرانيين، الذين يتعرضون للقصف لمجرد أنهم "يريدون أن يكونوا أوروبيين وليس روسيين".



وخدم والي فترتين في أفغانستان قناصا مع القوات المسلحة الكندية في عامي 2009 و2011، وفي نفس الكتيبة القتالية "كان قناصا مميتا ذا قدرة مذهلة على الإصابة القاتلة من مسافة 3.5 كيلومتر".



والي متزوج ولديه طفل، وبلغ عامه الأول قبل أيام، بينما يخوض والده الحرب في أوكرانيا. وعن ذلك، قال والي إنه سيغيب عن عيد ميلاد ابنه، وهو ما كان أصعب جزء في قراره الانضمام للقتال في أوكرانيا.