كيف تفوز بمنح دراسية مجانية بأميركا وكندا؟... مبادرة طلابية رائدة

تنقسم المنح الدراسية لنيل درجة الدكتوراه إلى منح دراسية حكومية، تعلن عنها الحكومات، للطلاب الذين حصلوا على شهادة الماجستير، ويسعون للقبول في منحة، وهي منح دراسية ممولة بنسب تختلف من دولة لأخرى، ويرتفع عدد المتنافسين للفوز بها، ولن يتاح لك اختيار جامعة بعينها؛ النوع الثاني من المنح يكون من قسم بالجامعة أو من أستاذ جامعي، وتنال عنها راتبا لعمل تقوم به بجانب دراستك، وتتميز بقدرتك على اختيار الجامعة الأمثل لمجال دراستك.ينقسم النوع الثاني من المنح إلى قسمين، بناء على من يرشحك للمنحة، فإذا قدم لك قسم بجامعة أميركية أو أوروبية منحة لنيل درجة الدكتوراه، ستعمل لديهم كمساعد تدريس، وتتقاضى راتب المنحة بالإضافة إلى راتب لعملك بالقسم؛ أما إذا تسلمت عرض المنحة من أستاذ جامعي، فسيكون المقابل هو مساعدته لإنجاز أبحاثه، وستتقاضى راتبا يغطي تمويل منحتك، بالإضافة إلى راتب عن عملك البحثي.هل يراودك الآن سؤال عن كيفية الفوز بمنحة دراسية من أستاذ جامعي؟أجاب عبد الله العكايلة -طالب دكتوراه في جامعة أوبورن وهي إحدى أفضل الجامعات الأميركية- الجزيرة نت بأن موقع "لينكد إن" (LinkedIn) كنز يغفل كثير من الطلاب العرب عن قيمته؛ إذ فوجئ عبد الله في بداية بحثه عن منحة أميركية بنصيحة صديقه بالبحث عن الأساتذة الجامعيين بالجامعات التي يحلم بها، وبالفعل بدأ عبد الله بالبحث عن حسابات أفضل الجامعات على "لينكد إن"، ثم الدخول على قائمة العاملين بها، وإضافة كافة الأساتذة لحسابه، حتى صار لا يقبل إضافة غيرهم لأنهم الوحيدون القادرون على مساعدته لتحقيق حلمه.كان عبد الله أحد أعضاء مبادرة قام بها مجموعة من الطلاب الأردنيين بأميركا لمساعدة الشباب على نيل درجة الدكتوراه من أفضل الجامعات، لذلك، أضاف عبد الله لملف المبادرة رابطا منشورا على "لينكد إن" لأستاذ جامعي يبحث عن طالب دكتوراه للانضمام إلى قسم علوم الحاسوب بجامعة كاليفورنيا، ولم يكن عبد الله ليضيفه إلا للتأكيد على عدم استحالة الأمر.نشر عبد الله على حساب "تويتر" (Twitter) ملفا ثمينا، خلاصة جهد عدة أشخاص، يتضمن كافة خطوات ومتطلبات التقدم لمنح في أميركا وأوروبا، مع روابط مجموعات "فيسبوك" (Facebook)، ومراجع لاجتياز الاختبارات المطلوبة.حكى عبد الله للجزيرة نت عن أول خطوة بالمبادرة، بدأت عام 2019، قبل انتقاله وأصدقائه لأميركا، ولمس نتائج الخطوة الأولى بعدما استقبل رسائل شكر من طلبة قبلتهم جامعات أميركية بعد اتباعهم نصائحه. كان دافع عبد الله وزملاؤه واضحا، فهم لم يجدوا من يساعدهم، كما أنهم فوجئوا بقلة الطلبة العرب مقابل الجنسيات الأخرى، بجانب ضعف قدرات معظم الطلبة الأجانب، إلا أنهم يعرفون المتطلبات ويوفون بها، ولديهم أهداف محددة بخلاف العرب الذين ينتقصون من قدراتهم.متطلبات التقدم لمنح دراسيةتقدم مجموعة "الأردنيون خريجو أميركا الشمالية" على فيسبوك برنامجا أسبوعيا بعنوان "ضيف جنا"، للإجابة عن الأسئلة المتكررة للطلاب على حساب المجموعة. أكد ضيوف حلقة "الدراسة في أميركا" على ضرورة الالتزام بمتطلبات المنح بدقة، وعدم اللجوء إلى بدائل عن نتائج الاختبارات المطلوبة، أو التهاون في خطابات التوصية، أو البحث عن الاستثناءات لإعفائه من تلبية المتطلبات.نصح أحد الضيوف بضرورة استخدام برنامج "إكسيل" (Excel)، وإدراج قائمة بالجامعات المناسبة كخيارات للدراسات العليا، وإضافة متطلبات كل جامعة، مع الموعد النهائي للتقديم لكل منحة، ثم مراسلة المشرفين المرشحين في كل منحة لاتباع نصائحهم، ثم إرسال المتطلبات كاملة.أكد مجموعة من الطلاب الأردنيين بأميركا على ضرورة معرفة متطلبات كل جامعة وتلبيتها، وأشاروا إلى عدة متطلبات مشتركة بين الجامعات الأجنبية، وهي "اختبار تقييم الخريجين" المعروف اختصارا بـ"جي آر إي" (GRE)، و"توفل" (TOEFL) أو "آيلتس" (IELTS).تشترط نسبة كبيرة من الجامعات الأوروبية والأميركية اجتياز اختبار تقييم الخريجين إذا كنت تسعى لنيل درجة الماجستير أو الدكتوراه، ويحتوي الاختبار على 3 أجزاء، تقيس قدرة الطالب على التفكير والكتابة التحليلية وحل مسائل رياضية بمستوى الصف العاشر، وقدم طلاب المبادرة الأردنية عدة مراجع لذلك الاختبار.تطلب منك الجامعات اجتياز أحد اختبارات اللغة الإنجليزية، إما توفل وإما آيلتس، وتقبل معظم الجامعات أيا من الاختبارين، لكن عليك التأكد من إمكانية الاختيار، خاصة أن بعض الجامعات تتغاضى عن اختبار اللغة الإنجليزية إذا كانت الإنجليزية لغة دراسة درجة البكالوريوس.كيف تفوز بمنحة الدراسة؟ستحتاج لإرفاق خطابات توصية من أساتذتك بالجامعة ومديريك لترشيحك للمنحة، والاهتمام بألا يقتصر الخطاب على مهاراتك الشخصية، بل يتضمن مهاراتك العملية، وأداءك العملي بالاختبارات والبحث، وطبيعة العمل معك. لا تعرض نفسك لصدمة ألا يتذكرك أستاذك الجامعي، لذا ينصح الكثيرون أن تتقدم بطلب خطاب توصية من أستاذك خلال الفصل الدراسي الجامعي، أو مدة عملك معه مساعدا، حتى وإن لم تكن لديك خطة للدراسة بالخارج.نقل أستاذ قسم الهندسة البيئية بجامعة ليهاي الأميركية مهند سليمان خبرته في تقييم طلبات الدكتوراه بجامعته، ونصح بتقديم أفضل ما يمكنك تقديمه، لأن متطلبات المنحة هي الحد الأدنى من المتطلبات التي تؤهلك للفوز. عليك أيضا الاهتمام بلفت انتباه من سيقيمك بدءا من اسم حساب المرسل، فيجب أن يتكون من اسمك الأول والأخير، مثل "Mohammed-Ahmed@gmail.com".يجب الاهتمام برسالة التقديم من خلال الوفاء بكافة المتطلبات، وخلو رسالتك من أخطاء الصياغة والإملاء، والإيجاز قدر المستطاع بحيث لا تتعدى الرسالة بضعة أسطر، بالإضافة إلى المرفقات، وألا ترسل الرسالة ذاتها لكافة الأساتذة بالجامعة نفسها في الوقت ذاته، فقد تحتاج لترتيب أفضل الأساتذة الذين تودّ العمل معهم في منحة الدراسة، والأقسام، ومراسلتهم على فترات متباعدة قليلا، ليلمسوا جديتك، وتنال القبول في منحة.