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إصابة 22 عاملة زراعية في حادث سير!

Lebanon 24
25-03-2022 | 14:02
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أصيب 22 عاملة زراعية وسائق سيارة كانت تقلّهن، إثر انقلاب السيارة في مدشر بودران بجماعة بوجديان بدائرة القصر الكبير في المغرب.

وأوضحت المصادر، أن "الحادث لم يخلف خسائر في الأرواح، غير أن العاملات وسائق السيارة أصيبوا بجروح وصفت بالخفيفة".

وأضافت: "توجهت فرق من عناصر الدرك الملكي والسلطة المحلية والدفاع المدنية، إلى مكان الحادث حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى القرب بالقصر الكبير لتلقي العلاج اللازم".
المصدر: روسيا اليوم
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