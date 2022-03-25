منوعات

خمسيني يضرم النار في نفسه!

Lebanon 24
25-03-2022 | 14:07
A-
A+
Doc-P-935302-637838357707020863.jpg
Doc-P-935302-637838357707020863.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت إذاعة محلية تونسية إن خمسينيا أضرم النار في نفسه في محاولة للانتحار لم تتحدد أسبابها بعد.

ونقلت إذاعة "موزاييك" عن المدير الجهوي للصحة بالقصرين عبد الغني الشعباني، أن كهلاً في نهاية العقد الخامس من عمره، تعرض لحروق من الدرجة الثانية والثالثة، ما فرض خضوعه إلى التنفس الاصطناعي لإنقاذه، بعد إقدامه، مساء اليوم الخميس، على إضرام النّار في جسده.

وأشار الشعباني إلى أنّه تم نقله إلى مستشفى الحروق البليغة لمواصلة العلاج، دون أن تُعرف أسباب الكهل الانتحار، حتى الآن.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
15:00 | 2022-03-25
14:27 | 2022-03-25
14:11 | 2022-03-25
14:02 | 2022-03-25
13:54 | 2022-03-25
13:49 | 2022-03-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website