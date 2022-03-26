17
o
بيروت
24
o
طرابلس
17
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
14
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
17
o
بشري
18
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
منوعات
برجك اليوم
Lebanon 24
26-03-2022
|
00:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
الحمل
تترك أثراً في كل ما تفعله، ويكون توقيعك أي إنجاز مميز خطوة كبيرة تسجل في مصلحتك على الصعيد المهني
الثور
تقوم بنشاط كبير هذا اليوم على مستوى الاتصالات وتبادل المعلومات والخبرات، وتقوم بعمل مشترك ومثمر مع أحد الزملاء
الجوزاء
تمارس سحراً كبيراً وتتمتّع بكاريزما، فتشعّ ببريق خاص وتستعيد الثقة بالنفس التي افتقدتها منذ مدة
السرطان
قد تزعجك الأجواء هذا اليوم ويخيب ظنّك وتبدو مشاكساً بعض الشيء وتسير عكس التيّار، لكنك تحقق النتائج المتوخاة
الاسد
يوم غني بالايجابيات، تنكب فيه على تسوية ما كان يزعجك، فتلاحق الحلول الحكيمة وتجد نفسك في المكان الصحيح
العذراء
كن على حذر من بعض أصحاب النيات المبيتة الذين يسعون للإيقاع بينك وبين أرباب العمل بغية احتلال المنصب الذي تتولاه
الميزان
حيوية كبيرة للإقبال على العمل والانفتاح على الناس والقيام بالمبادرات والمساعي من دون تقاعس أو تردّد
العقرب
التغيير المفاجئ في عملك قد يؤثر في معنوياتك ويشير إلى الإيجابية، لكن ثمة ما يشير أيضاً الى جديد آت اليك
القوس
ضغوط العمل محيطة بك اليوم ولا تعرف من أين تبدأ وتتعثر خطواتك بسبب ضياع تركيزك
الجدي
تبدأ مرحلة جديدة مليئة بالتحديات فحاول أن تكون على قدر من هذه المسؤولية
الدلو
عليك أن تحسن أداءك في العمل فكل الأنظار موجهة إليك، وقد تواجه بعض العراقيل التي تشعرك بالارتباك
الحوت
لن تكون وحيداً ولن تتعرقل محاولاتك في زيادة رصيدك الشعبي أو تحسين الانطباع عنك
المصدر: السومرية
تابع
الأكثر قراءة
منفذ جريمة "أنصار"... ماذا قال والده وأمه واخوته؟
Lebanon 24
منفذ جريمة "أنصار"... ماذا قال والده وأمه واخوته؟
07:10 | 2022-03-25
25/03/2022 07:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش يكشف تفاصيل جريمة أنصار.. هكذا حصلت وهؤلاء هم المتورطون!
Lebanon 24
الجيش يكشف تفاصيل جريمة أنصار.. هكذا حصلت وهؤلاء هم المتورطون!
15:17 | 2022-03-25
25/03/2022 03:17:41
Lebanon 24
Lebanon 24
مشاهد من مغارة جريمة أنصار.. إليكم الصور
Lebanon 24
مشاهد من مغارة جريمة أنصار.. إليكم الصور
13:27 | 2022-03-25
25/03/2022 01:27:51
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة انتحار تهزّ بيروت.. مواطنٌ ينتحر بسبب "البورصة"!
Lebanon 24
حادثة انتحار تهزّ بيروت.. مواطنٌ ينتحر بسبب "البورصة"!
12:43 | 2022-03-25
25/03/2022 12:43:39
Lebanon 24
Lebanon 24
قام بتصوير مركز عسكري... وهذا ما ضبطه الجيش داخل منزله في دوحة عرمون
Lebanon 24
قام بتصوير مركز عسكري... وهذا ما ضبطه الجيش داخل منزله في دوحة عرمون
08:21 | 2022-03-25
25/03/2022 08:21:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
03:00 | 2022-03-26
5 أبراج تعشق تربية الحيوانات الأليفة... هل أنت من بينها؟
15:00 | 2022-03-25
مدينة تركية عمرها 9 آلاف عام... تعرفوا عليها
14:27 | 2022-03-25
شكوى "طارئة" للشرطة: النجدة.. وجبتي ناقصة
14:11 | 2022-03-25
انفصال جبل جليدي ضخم عن "أنتاركتيكا" (فيديو)
14:07 | 2022-03-25
خمسيني يضرم النار في نفسه!
14:02 | 2022-03-25
إصابة 22 عاملة زراعية في حادث سير!
فيديو
بعد أيام من طلاقهما... الزوج السابق لعارضة الازياء الشهيرة يخرج عن صمته ويكشف: سرقتني وخانتني!
Lebanon 24
بعد أيام من طلاقهما... الزوج السابق لعارضة الازياء الشهيرة يخرج عن صمته ويكشف: سرقتني وخانتني!
09:00 | 2022-03-25
26/03/2022 11:55:28
Lebanon 24
Lebanon 24
يحارب الروس في اوكرانيا...من هو اخطر واشهر قناص في العالم؟
Lebanon 24
يحارب الروس في اوكرانيا...من هو اخطر واشهر قناص في العالم؟
06:00 | 2022-03-25
26/03/2022 11:55:28
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو قديم لبايدن يُثير الجدل... دعا لهجوم بري واحتلال هذا البلد!
Lebanon 24
فيديو قديم لبايدن يُثير الجدل... دعا لهجوم بري واحتلال هذا البلد!
15:30 | 2022-03-24
26/03/2022 11:55:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact