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برجك اليوم

Lebanon 24
26-03-2022 | 00:00
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الحمل
 
تترك أثراً في كل ما تفعله، ويكون توقيعك أي إنجاز مميز خطوة كبيرة تسجل في مصلحتك على الصعيد المهني
 
 
الثور
 
تقوم بنشاط كبير هذا اليوم على مستوى الاتصالات وتبادل المعلومات والخبرات، وتقوم بعمل مشترك ومثمر مع أحد الزملاء
 
 
الجوزاء
 
تمارس سحراً كبيراً وتتمتّع بكاريزما، فتشعّ ببريق خاص وتستعيد الثقة بالنفس التي افتقدتها منذ مدة
 
 
السرطان
 
قد تزعجك الأجواء هذا اليوم ويخيب ظنّك وتبدو مشاكساً بعض الشيء وتسير عكس التيّار، لكنك تحقق النتائج المتوخاة
 
 
الاسد
 
يوم غني بالايجابيات، تنكب فيه على تسوية ما كان يزعجك، فتلاحق الحلول الحكيمة وتجد نفسك في المكان الصحيح
 
 
العذراء
 
كن على حذر من بعض أصحاب النيات المبيتة الذين يسعون للإيقاع بينك وبين أرباب العمل بغية احتلال المنصب الذي تتولاه
 
 
الميزان
 
حيوية كبيرة للإقبال على العمل والانفتاح على الناس والقيام بالمبادرات والمساعي من دون تقاعس أو تردّد
 
 
العقرب
 
التغيير المفاجئ في عملك قد يؤثر في معنوياتك ويشير إلى الإيجابية، لكن ثمة ما يشير أيضاً الى جديد آت اليك
 
 
القوس
 
ضغوط العمل محيطة بك اليوم ولا تعرف من أين تبدأ وتتعثر خطواتك بسبب ضياع تركيزك
 
 
الجدي
 
تبدأ مرحلة جديدة مليئة بالتحديات فحاول أن تكون على قدر من هذه المسؤولية
 
 
الدلو
 
عليك أن تحسن أداءك في العمل فكل الأنظار موجهة إليك، وقد تواجه بعض العراقيل التي تشعرك بالارتباك
 
 
الحوت
 
لن تكون وحيداً ولن تتعرقل محاولاتك في زيادة رصيدك الشعبي أو تحسين الانطباع عنك
 
المصدر: السومرية
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