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منوعات
5 أبراج تعشق تربية الحيوانات الأليفة... هل أنت من بينها؟
Lebanon 24
26-03-2022
|
03:00
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يفضل الكثير من الأشخاص تربية الحيوانات الأليفة في المنزل، سواء قطط أو كلاب، وغيرها من أنواع الحيوانات الأليفة المختلفة، ولكن البعض يحرص على تخصيص مكان لحيواناتهم داخل المنزل مع توفير سبل الراحة والرفاهية، وهؤلاء يعتقد إنهم ينتمون لبعض الأبراج الفلكية التي نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "astrofame".
برج الحمل
يعشق مولود برج الحمل تربية الحيوانات الأليفة الصغيرة في السن مثل الجرو أو قط صغير، حيث يشعرون بالسعادة عند تواجدهم مع حيواناتهم، كما يفضلون أيضاً شراء دميات تشبه الحيوانات المفضلة لهم.
برج الثور
يعتبر برج الثور من أكثر الأبراج المحبة للحيوانات الأليفة، حيث يعتبر مولود هذا البرج نفسه مسئول عن تربية الحيوان وتوفير الراحة له، كما يحب الثور أن يكون محاط بهم دائماً حيث يشعره ذلك بالاسترخاء والراحة.
برج السرطان
يحتاج مولود برج السرطان لوجود حيوان أليف في حياته، وذلك لأنه يفضل الحيوانات عن البشر، وذلك يعود لطبيعته الحساسة وعدم ثقته بأحد ممن حوله، لذلك يحتاج دائماً أن يهتم بحيوان أليف ويتحدث معه كما لو كان صديقه حتى يشعر بالسعادة .
برج العذراء
يعتبر مولود برج العذراء مجنون بالحيوانات الأليفة، ويشعر بالراحة عند التواجد مع الحيوان، لذلك يقضى معظم وقته مع حيوانه الأليف ويشعر بالراحة والسعادة.
برج القوس
يعتبر مولود برج القوس مهووس بالطبيعة، ودائماً ما يشعر بالاسترخاء مع حيوانه الأليف، لذلك يفضل قضاء وقت فراغه مع حيواناته الذين يعاملهم كما لو كانوا أصدقائه.
المصدر: اليوم السابع
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