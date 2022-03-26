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غارت من كلب زوجها فقتلته.. فماذا كان مصيرها؟

Lebanon 24
26-03-2022 | 08:00
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أصبحت قضية الرفق بالحيوان من القضايا العالمية الهامة فى قائمة اهتمامات البشر أكثر من ذي قبل، فتعذيب حيوان أو تعرضه للإهمال، بات أمرًا يتخذ ضده عقوبات ليست مجتمعية فقط بل وقضائية أيضًا، حيث غرمت محكمة، امرأة كورية جنوبية، مبلغ قيمته 3 ملايين وون، أي ما يعادل قرابة 2470 دولاراً، لقتلها كلب زوجها بإلقائه من نافذة المنزل بعد أن طلب الطلاق منها، وذلك انتقاما من زوجها في كلبه.

وذكرت وكالة يونهاب، أن المرأة أقدمت على إلقاء الكلب من النافذة بعد أن خرج زوجها لتدخين سيجارة عقب مشاجرة معها، لتنتقم منه وتعاقبه، دون أن تلتفت للكلب علي الإطلاق، حيث لم تنظر إلى كونه حيوان ضعيف يجب أن ترحمه وتخرجه من حسابات خلافاتها مع زوجها.

وحسب التقرير المنشور، سبق أن طلبت المرأة من زوجها عرض الكلب للتبني، مرجعة السبب إليه في ولادتها المبكرة، لكن زوجها رفض وطلب الطلاق منها، واستمرت الخلافات الي أن وصل الأمر إلي أقصاه يوم الواقعة، حيث عادت المرأة إلى منزلها مخمورة وتشاجرت مع زوجها بسبب حبه للكلب، وعندما خرج لتدخين "سيجارة" أغلقت الباب وألقت الكلب من النافذة.
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