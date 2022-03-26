شابة تثير ضجة كبيرة في هذا البلد بعد "منع" دخول صديقتها إلى مطعم بسبب ارتدائها للحجاب (فيديو)

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي بالبحرين، مقطع فيديو لشابة قالت إنه تم حرمان صديقتها من دخول مطعم سياحي بمنطقة العدلية بالعاصمة المنامة، بسبب ارتدائها للحجاب، ما أثار ضجة كبيرة.



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذا المقطع معربين عن غضبهم من هذا التصرف، حيث أوضحت الفتاة في الفيديو أنها "توجهت برفقة صديقتها إلى مطعم "لانترنس" لتتفاجأ بمنع دخول صديقتها إلى المطعم بسبب ارتدائها الحجاب"، معتبرة أنه "من المفروض تجنب المطاعم اتخاذ مثل هذه القرارات كونها في بلد المسلمون فيه هم الغالبية".

معقول هذا في #البحرين ؟؟

مطعم يرفض دخول المحجبات في العدلية! pic.twitter.com/78hfCaCOqa — BuHsn (@BuHSN) March 25, 2022

وأصدر المطعم بيانا توضيحيا بخصوص هذه القضية قال فيه: "لانترنس مطعم عائلي محترم، افتتح أول فروعه في مملكة البحرين منذ 35 عاما، ويستقبل جميع الزوار من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة دون تمييز".



وتابع البيان: "في هذا الصدد، فقد تم إيقاف المدير المناوب عن العمل، للتحقق من القضية المنتشرة غبر منصات التواصل الاجتماعي".



وأكمل: "كبادرة حسن نية من إدارة المطعم، فإننا ندعو الجميع لزيارة مطعم "لانترنس" العدلية تاريخ 29 آذار، لتذوق طعم الكوزين الهندي مجانا".