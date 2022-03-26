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قتل زوجته بالسكين وهذا ما فعله بعد ذلك

Lebanon 24
26-03-2022 | 05:43
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أقدم مقيم سوداني بمحافظة حولي الكويتية اليوم الجمعة على قتل زوجته طعنا وسلّم نفسه للشرطة.

وحسب صحيفة "الراي" الكويتية، وقعت الجريمة بسبب خلافات بين الزوجين، حيث قام الزوج بتسديد عدة طعنات لزوجته، قبل أن يقوم بعد ذلك بتسليم نفسه لفرق الأمن.

وفق المصدر ذاته، عثرت فرق الأدلة الجنائية على السكين المستخدم في تنفيذ الجريمة بجانب الجثة.
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