مشاهد مخيفة لاعتداء وحشي لكلب على صاحبته

عاشت فتاة عشرينية لحظات مروعة، عندما تعرضت للهجوم من قبل حيوان أليف خاص بها في منزلها في كولومبيا. ونقلت "ديلي ميل" البريطانية عن وسائل الإعلام الكولومبية أن الفتاة البالغة من العمر 25 عامًا كانت تربط حذاءها الرياضي في غرفة نومها عندما تعرضت للهجوم فجأة الخميس من قبل كلبها.

وتمكنت الفتاة، من الزحف من شقتها لطلب المساعدة من جيرانها. ووصلت إلى المصعد، حيث التقطت كاميرا المراقبة الخاصة به الهجوم.

وأظهر الفيديو، محاولات الشابة للإفلات من الكلب، إلا أنه استمر بهاجمتها وعضها في ذراعها اليسرى.

وقد حاولت دفعه بعيداً عبر وضع يدها الأخرى أمام وجهه، وتمكنت لثوان فقط من الضغط على زر المصعد للنزول إلى الردهة، حيث هرع الموجودون إلى مساعدتها.