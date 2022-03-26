هذه الأبراج تكره الجميع سراً.. ماذا عنك؟

نواجه الكثير من الأشخاص التعساء والبائسين خلال حياتنا. وهذا ينطبق بشكل خاص على علامات الأبراج البغيضة الذين لا يشعرون بالأمان بشأن مظهرهم وشخصيتهم، بحيث تنشأ مشاعر قاسية من الغيرة والمرارة والحسد والتي يمكن في النهاية أن تخرج عن نطاق السيطرة. علم الفلك له طريقة فعالة جداً في تحديد صفات شخصيتك لمساعدتك في التعرف على الأبراج التي تكره الجميع سراً.

برج الثور

في الواقع الثور يملك مساراً يحدده لحياته وعليه فهو ينجز أعماله وفق هذا المسار وكل من يحاول أن يقدم له نصيحة أو مساعدته سيكون من الفئة المكروهة جداً.. وبما أنّ الكل في حياتنا يقدمون نصيحة من نوع ما فإنّ كره الثور سيكون للجميع. عندما يكره شخصاً ما، فلن يفعل أي شيء لإيذائه. بدلاً من ذلك، سيختفي من حياته. إنه جيد جداً في إخفاء مشاعره.