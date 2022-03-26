حمى قاتلة تصيب امرأة بريطانية.. والسبب حشرة

ذكرت وكالة الأمن الصحي في بريطانيا، أنه تم تشخيص امرأة بريطانية بحمى "القرم والكونغو" النزفية، بعد سفرها إلى آسيا الوسطى.هذه الحمى هي مرض فيروسي ينتقل عادة عن طريق حشرات القراد وحيوانات الماشية في البلدان التي يتوطن فيها المرض.وهذه هي الحالة الثالثة فقط منذ عام 2012 التي يتم رصدها في بريطانيا، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.