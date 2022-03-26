منوعات

حمى قاتلة تصيب امرأة بريطانية.. والسبب حشرة

Lebanon 24
26-03-2022 | 16:00
A-
A+
Doc-P-935602-637839197286132497.jpg
Doc-P-935602-637839197286132497.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت وكالة الأمن الصحي في بريطانيا، أنه تم تشخيص امرأة بريطانية بحمى "القرم والكونغو" النزفية، بعد سفرها إلى آسيا الوسطى.


هذه الحمى هي مرض فيروسي ينتقل عادة عن طريق حشرات القراد وحيوانات الماشية في البلدان التي يتوطن فيها المرض.

وهذه هي الحالة الثالثة فقط منذ عام 2012 التي يتم رصدها في بريطانيا، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وقالت كبيرة المستشارين الطبيين في بريطانيا، سوزان هوبكنز، إن الفيروس "لا ينتشر بسهولة بين الناس والمخاطر العامة على العامة منخفضة للغاية".

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، يموت حوالي 30 بالمئة من المرضى بهذه الحمى، عادة في الأسبوع الثاني من الإصابة.

وتظهر الأعراض بشكل مفاجئ وتشمل الحمى وآلام العضلات والدوخة وتقلبات المزاج والارتباك والنزيف في العين والجلد من بين قائمة أخرى.

وتعتبر حشرات قراد الهيالوما الناقل الرئيسي للحمى، ويوجد في شمال إفريقيا وآسيا وجنوب وشرق أوروبا.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:55 | 2022-03-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:56 | 2022-03-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:19 | 2022-03-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:07 | 2022-03-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:08 | 2022-03-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
05:00 | 2022-03-28
04:17 | 2022-03-28
03:05 | 2022-03-28
02:00 | 2022-03-28
00:30 | 2022-03-28
23:00 | 2022-03-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website