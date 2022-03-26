برج الحمل



تقتنع اليوم بأنه إذا لم يكن لديك كلام مفيد أو إيجابي، يفضل أن تصمت. قد تكون هذه خطوة جيدة من جانبك وستجعلك هادئا معظم اليوم. إذا شعرت اليوم أنك منفعل أو غاضب أو محبط، أخبر من حولك عن السبب بكل صراحة. لست مضطرا للتبسم في وجه كل شخص.

برج الثور



تبدو الأمور جيدة، خاصة فى مجال العمل، وربما تدخل مشروعا جديدا يضعك في حالة نفسية مختلفة. لا تقلق فالأحلام التي لم تستطع تحقيقها الفترة الماضية قد تكون حقيقة خلال أيام قليلة. تبدو قلقا ومرتبكا بسبب بعض المشاكل العاطفية. تقبل وجهة نظر الشريك دون تعليق.

برج الجوزاء



شخص ما أو شيء ما سيجعلك تتراجع عن خططك وتتنازل بسهولة عن أحلامك. ابحث عن الحقيقة بنفسك ولا تعتمد على الآخرين. كن على ثقة ويقين بأنك مستعد لأي خطوة من أجل إكمال رحلتك.

برج السرطان



شارك أصدقاءك في بعض الأنشطة الجماعية التي يقومون بها اليوم. شاهد فيلما أو اقرأ كتابا أو قم بزيارة متحف أو مكان تاريخي. كن حذرا ولا تدخل في حوارات أو محادثات مع أشخاص غير موثوق فيهم. لا تجعل مشاكل وهموم بعض الأشخاص أهم إليك من مشاكلك وهمومك.

برج الاسد



ما زلت تشعر أنك طفل يحتاج للعب والمرح، لا بأس إذا شعرت اليوم أنك تميل أكثر الوقت للعب مع الأطفال الصغار. من أهم الدروس التي تعلمتها في هذه الحياة،الدروس التي تعلمتها في الصغر.الحياة ليست معقدة كما تراها.

برج العذراء



يوم جميل ومليء بالبهجة حيث تزداد فيه اتصالاتك بالآخرين. لا بأس إذا تحدثت بالألغاز فمن حولك سيفهمك.يلاحظ البعض أنك غريب اليوم وتقول أشياء لا يفهمونها.ارتدي أبسط الملابس اليوم. التزم بعادات وتقاليد بلدك ولا تنتهكها.

برج الميزان



الشيء الذي تعاني منه منذ فترة قد يكون هو نفس الشيء الذي تكون في أشد الحاجة إليه اليوم. وصلت اليوم إلى نقطة النهاية في أحد المشاريع فيجب عليك أن تستفيد من هذه التجربة. تعلم الدرس حتى تتخطى كل المصاعب القادمة. لا تصر على رأيك وإلا سيواجهك العديد من الأشخاص الذين يهددون مستقبلك.

برج العقرب



تظن اليوم أن أحد الأشخاص قد اخترق هاتفك الشخصي وأعاد تنصيب بعض البرامج من جديد. على الرغم من تغير مزاجك هذه الفترة، إلا أن كل شيء يسير على ما يرام اليوم. قد تكون اليوم أكثر تفاعلا مع الآخرين عن أي وقت آخر.

برج القوس



بمجرد أن تبدأ الحديث عن أمر ما أو في موضوع ما، قد يكون من الصعب جدا أن تتوقف، خاصة إذا كان هذا الموضوع يتعلق بواحدة أو أكثر من أنشطتك. ربما يسألك أحد الأشخاص عن أمر يخص حياتك الشخصية، وتضطر أن تحكي له بعض تفاصيل حياتك الشخصية.

برج الجدي



تتعمق اليوم في مشروع ما يأخذ كل وقتك. لا تؤذي أحدا حتى لا يؤذيك هذا الشخص بصورة قاسية يوما ما، فكما تدين تدان. اشغل وقتك بتنمية مواهبك أو بقراءة كتاب مفيد وطور من ذاتك.

برج الدلو



إذا كنت لا تتفق مع ما يفعله فريق العمل اليوم، لا تشترك معهم فيما يقومون به. احترم وجهة نظرهم ولكن لا تورط نفسك في أمور لا تعرفها. لا ترغم نفسك على القيام بشيء لا تحبه أو لا تقبله. إذا كنت واثقا في نفسك، ستزداد ثقة الآخرين بك أكثر.

برج الحوت



طبق المبادئ التي تعلمتها والتزمت بها منذ الصغر. لا تغلق الباب في وجه أحد وأعط الفرصة الكافية لمن أمامك، وقد يأتي يوم وتحتاج هذا الشخص. لا تحكم على الآخرين من النظرة الأولى بل أعط نفسك الوقت الكافي لمعرفة حقيقتهم.