"بعد العثور على ثاني صندوق أسود" ...هل يحل لغز الطائرة الصينية المنكوبة!

عثر على ثاني صندوق أسود من الطائرة المنكوبة التابعة لشركة شرق الصين التي تحطمت وفيها 132 راكبا، على ما أعلنت وكالة أنباء الصين الجديدة الأحد.ونقلت الوكالة عن مركز قيادة عمليات الإغاثة أنه تم العثور في 27 اذار على الصندوق الأسود الثاني من الرحلة إم يو5735 التابعة لشركة "شرق الصين"، حيث يحتوي هذا المسجل على بيانات الرحلة مثل السرعة والارتفاع.وتأكّد مقتل جميع ركاب طائرة "شرق الصين" البالغ عددهم 132 شخصًا والتي تحطمت الاثنين على هضبة جبلية في وازهو جنوب الصين، حسبما أفادت هيئة الطيران المدني الصينية السبت.وكانت عشرات العائلات تنتظر منذ أيام أنباء عن مصير، الذين استقلوا الطائرة فيما كانت فرق الإنقاذ تمسح المنحدرات الحرجية بكثافة بحثًا عن حطام وعن ناجين محتملين من تحطم الطائرة الاثنين قرب مدينة وازهو.وكان قد عُثر الأربعاء على أحد الصندوقين الأسودين من الطائرة المنكوبة، وسيستغرق تحليله أياما عدة.