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"بعد العثور على ثاني صندوق أسود" ...هل يحل لغز الطائرة الصينية المنكوبة!

Lebanon 24
27-03-2022 | 05:00
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عثر على ثاني صندوق أسود من الطائرة المنكوبة التابعة لشركة شرق الصين التي تحطمت وفيها 132 راكبا، على ما أعلنت وكالة أنباء الصين الجديدة الأحد.


ونقلت الوكالة عن مركز قيادة عمليات الإغاثة أنه تم العثور في 27 اذار على الصندوق الأسود الثاني من الرحلة إم يو5735 التابعة لشركة "شرق الصين"، حيث يحتوي هذا المسجل على بيانات الرحلة مثل السرعة والارتفاع.

وتأكّد مقتل جميع ركاب طائرة "شرق الصين" البالغ عددهم 132 شخصًا والتي تحطمت الاثنين على هضبة جبلية في وازهو جنوب الصين، حسبما أفادت هيئة الطيران المدني الصينية السبت.

وكانت عشرات العائلات تنتظر منذ أيام أنباء عن مصير، الذين استقلوا الطائرة فيما كانت فرق الإنقاذ تمسح المنحدرات الحرجية بكثافة بحثًا عن حطام وعن ناجين محتملين من تحطم الطائرة الاثنين قرب مدينة وازهو.

وكان قد عُثر الأربعاء على أحد الصندوقين الأسودين من الطائرة المنكوبة، وسيستغرق تحليله أياما عدة.
 
ويُعدّ تحطم هذه الطائرة الحادث الأسوأ في قطاع الطيران منذ 1994 في الصين، حيث يعتبر الخبراء عموما أن السلامة الجوية جيدة جدا.

وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ قد دعا الاثنين إلى "تحديد أسباب الحادث في أسرع وقت ممكن" وأوفد إلى المكان فريقا حكوميا برئاسة نائب رئيس الوزراء ليو هي.

ولم تعرف بعد أسباب الكارثة. وكان جميع من على متنها من الجنسية الصينية.

وبعد العثور على الصندوقين الأسودين للطائرة، يجب على المحققين الحصول في غضون أيام أو أسابيع قليلة على العناصر الأولى التي ستساعد في كشف أسباب الحادث.

ولا يزال مئات من رجال الإطفاء والإنقاذ والأطباء والمحققين والمتطوعين والمسؤولين السياسيين يتوافدون إلى موقع المأساة لمواصلة التحقيق.
المصدر: سكاي نيوز
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