"رحلة من الجحيم"....مصاب كورونا يروي رحلة الالم والعذاب!







ويروي مايك، بحسب تقرير لشبكة "سكاي نيوز"، تفاصيل تلك الرحلة التي أدخلته في الغيبوبة، ليستيقظ منها بعد فترة طويلة، ويكتشف أن زوجته قد توفيت.



ويقول: "كان الوقت عطلة نهاية الأسبوع، حيث كنت قد اصطحبت ابنتي من اسكتلندا إلى ميناء إليسمير"، بمقاطعة تشيشير غرب إنجلترا. في مطلع عام 2021، أجرى البريطاني مايك سينيور، فحص فيروس كورونا، وكانت النتيجة إيجابية، ولم تكن تلك النتيجة سوى بداية "رحلة من الجحيم"، كما يقول.ويروي مايك، بحسب تقرير لشبكة "سكاي نيوز"، تفاصيل تلك الرحلة التي أدخلته في الغيبوبة، ليستيقظ منها بعد فترة طويلة، ويكتشف أن زوجته قد توفيت.ويقول: "كان الوقت عطلة نهاية الأسبوع، حيث كنت قد اصطحبت ابنتي من اسكتلندا إلى ميناء إليسمير"، بمقاطعة تشيشير غرب إنجلترا.





ويتابع: "كانت تلك آخر ذكريات لدي قبل أن أدخل إلى وحدة العناية المركزة لمدة 3 أسابيع".



وفي تلك الأثناء، كانت صحة زوجته، التي أصيبت هي الأخرى بفيروس كورونا، قد تدهورت بسرعة.



وكانت الزوجة تكافح من أجل التنفس، لكنها توفيت في نهاية المطاف.



ولم يعلم الزوج بالمأساة حتى استفاق من الغيبوبة التي دخل فيها.



ويقول مايك إنه أصيب بسكتة دماغية عندما حاول الأطباء إخراجه من الغيبوبة، ما يعني أنه كان عليه أن البقاء في المستشفى لفترة أطول. ويضيف: "عندما سيطر كوفيد عليّ، اتصلت زوجتي بالإسعاف، وكل ما أذكره أني كنت في المستشفى".ويتابع: "كانت تلك آخر ذكريات لدي قبل أن أدخل إلى وحدة العناية المركزة لمدة 3 أسابيع".وفي تلك الأثناء، كانت صحة زوجته، التي أصيبت هي الأخرى بفيروس كورونا، قد تدهورت بسرعة.وكانت الزوجة تكافح من أجل التنفس، لكنها توفيت في نهاية المطاف.ولم يعلم الزوج بالمأساة حتى استفاق من الغيبوبة التي دخل فيها.ويقول مايك إنه أصيب بسكتة دماغية عندما حاول الأطباء إخراجه من الغيبوبة، ما يعني أنه كان عليه أن البقاء في المستشفى لفترة أطول.