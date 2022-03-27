مواليد 4 أبراج تكره الناس سراً...هل انت من بينهم؟





هذه الأبراج تكره الجميع سراً نواجه الكثير من الأشخاص التعساء والبائسين خلال حياتنا. وهذا ينطبق بشكل خاص على علامات الأبراج البغيضة الذين لا يشعرون بالأمان بشأن مظهرهم وشخصيتهم، بحيث تنشأ مشاعر قاسية من الغيرة والمرارة والحسد والتي يمكن في النهاية أن تخرج عن نطاق السيطرة. علم الفلك له طريقة فعالة جداً في تحديد صفات شخصيتك لمساعدتك في التعرف على الأبراج التي تكره الجميع سراً. تابع مع "الجميلة" واكتشف من هي الابراج التي تكره الجميع سراً ولا تتقبل الآخرين على ما هم عليه.هذه الأبراج تكره الجميع سراً



في الواقع الثور يملك مساراً يحدده لحياته وعليه فهو ينجز أعماله وفق هذا المسار وكل من يحاول أن يقدم له نصيحة أو مساعدته سيكون من الفئة المكروهة جداً.. وبما أنّ الكل في حياتنا يقدمون نصيحة من نوع ما فإنّ كره الثور سيكون للجميع. عندما يكره شخصاً ما، فلن يفعل أي شيء لإيذائه. بدلاً من ذلك، سيختفي من حياته. إنه جيد جداً في إخفاء مشاعره.



برج السرطان برج الثورفي الواقع الثور يملك مساراً يحدده لحياته وعليه فهو ينجز أعماله وفق هذا المسار وكل من يحاول أن يقدم له نصيحة أو مساعدته سيكون من الفئة المكروهة جداً.. وبما أنّ الكل في حياتنا يقدمون نصيحة من نوع ما فإنّ كره الثور سيكون للجميع. عندما يكره شخصاً ما، فلن يفعل أي شيء لإيذائه. بدلاً من ذلك، سيختفي من حياته. إنه جيد جداً في إخفاء مشاعره.برج السرطان

سوف يكره السرطان الناس لأدنى خطأ، هو من الأبراج التي تميل لتوقع الأسوأ من الآخرين كما أنه يشكك بكل النوايا وبكل ما يقوم به الآخر. سوف يستخدم السرطان غضبه للتخطيط للإنتقام ممن يحتقرونه. سيفعل كل هذا سراً لأنه لا يحب إثارة ضجة كبيرة، بل يحب مشاهدة أعدائه وهم يعانون خلف الستائر.



برج العقرب

يُعد برج العقرب من الأشخاص الغامضة والمتلاعبة. يكره العقرب الجميع سراً وخصوصاً الفئة التي تحاول ان تجعله يتراجع الى الخلف أو التي تشكك بخبراته أو قدرته على إنجاز الأمور كما يجب. يكره كل شخص لا يتصرف كما يريد، كما انه يكره بشكل خاص الذين لا يراعون مشاعر الآخرين. بالنسبة للعقرب على الجميع التصرف بجدية حين تتطلب المواقف منهم ذلك. العقرب من الأبراج التي لا تتجاوز الأمور ولا يمكنها نسيان الأذى لذا فإنّ المشاعر السلبية تستمر لوقت طويل جداً.



برج الجدي

برج الجدي مستقل ويعمل بجدية لذلك حين يقرر أي شخص كان التدخل أو الإشراف على ما يقوم به فان ذلك البرج لن يكن له سوى الكره له، ويكره أيضاً كل شخص يحاول أن يقوم بتغييره. الجدي يكره كل شخص واثق بنفسه أكثر مما يجب والذي يعاني من تضخم الأنا. كل شخص يحاول التبجح بما حقق أو بما يملكه هو على رأس لائحة المكروهين عند الجدي.