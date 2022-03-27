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عمره 14 عاما... هكذا فارق الحياة في "مدينة الملاهي"

Lebanon 24
27-03-2022 | 10:00
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قالت السلطات في ولاية فلوريدا الأمريكية إن صبيا يبلغ من العمر 14 عاما لقي مصرعه بعد سقوطه من إحدى الألعاب في مدينة ملاهي بأورلاندو، حيث كانت تقل الركاب على ارتفاع 430 قدما بالهواء.

وكان الضحية وهو من ولاية ميسوري، في إجازة مع عائلة أحد أصدقائه، ووفقا لصحيفة "الديلي ميل" لقي تاير سامبسون مصرعه بعد أن انزلق من مقعده في رحلة "أورلاندو فري فال" في حوالي الساعة 11 مساء، حيث كان في إجازة مع عائلة صديقه الذين كانوا يراقبون بلا حول ولا قوة وهو يهبط على الأرض بينما هبطت اللعبة بسرعة 75 ميلا في الساعة حسبما ذكرت شرطة المنطقة في مؤتمر صحفي يوم الجمعة.

وأظهرت صورة تم التقاطها، قبل الركوب في اللعبة والضحية جالس وحزامه غير مشدود ولا يتم سحبه لأسفل للتثبيت في مقعده.

وقالت "الديلي ميل" لكنه "من غير الواضح ما إذا كان الحزام مغلقا تماما قبل انطلاق الرحلة في الهواء، أو ما إذا كان عامل الرحلة قد فحص ذلك للتأكد من أنه تم ربطه بأمان".

وفي مؤتمر صحفي قدم المسؤول الأمني لمقاطعة أورانج بولاية فلوريدا، جون مينا، تفاصيل الحادثة قائلا: إن الفتى سامبسون، من ولاية ميسوري، كان في زيارة إلى أورلاندو مع عائلة أحد الأصدقاء.

وأضاف رئيس الشرطة أن "الحادث كان مروعا، إذ سقط سامبسون من منطقة جذب أورلاندو "فري فول" التي بدأت العمل في ديسمبر الماضي".

ونشرت وسائل الإعلام المحلية مقاطع فيديو متداولة على الشبكات الاجتماعية حيث يسمع ركاب الجذب يتحدثون عن سلامة المقاعد، وبعد ذلك تبدأ الآلة في تحريك الأشخاص إلى الأعلى.

وأعرب جون ستاين مدير المبيعات والتسويق في مجموعة "Slingshot"، الشركة التي تمتلك الجذب، عن أسفه لهذا الحدث، وأشار إلى أنهم يتعاونون مع السلطات.

وحسب موقع الويب الخاص بالمنتزه، فإن البرج يبلغ طوله 430 قدما (131 مترا) ويستوعب 30 راكبا ومع ارتفاعه في الهواء فإنه يدور حول البرج ثم يميل لمواجهة الأرض قبل السقوط الحر بسرعة تزيد على 75 ميلا في الساعة.

أثناء بنائه تم وصف أورلاندو فري فال بأنه أطول "برج إسقاط" قائم بذاته في العالم.

(الديلي ميل) 

 
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