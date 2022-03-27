منوعات

كلب شرس يهاجم صاحبه

Lebanon 24
27-03-2022 | 12:00
A-
A+
Doc-P-935747-637839763322389592.jpg
Doc-P-935747-637839763322389592.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

تعرضت سيدة، داخل مصعد في كولومبيا، إلى هجوم دموي من قبل كلبها الشرس، من نوع "البيتبول"، ما أدى إلى تعرضها لإصابات بليغة، بحسب صحيفة "daily mail".

وأفادت الصحيفة، بأن  الشابة، 25 عاما، تعرضت للهجوم المفاجئ من كلبها، بينما كانت تربط حذاءها في غرفة نومها. وقد حاولت الزحف إلى خارج شقتها لطلب مساعدة جيرانها ولكنها وصلت إلى المصعد حيث التقطت كاميرات المراقبة الهجوم.

وأظهر الفيديو، الذي نعتذر عن نشره لقساوة مشاهده، محاولات الشابة للإفلات من الكلب، إلا أنه استمر بهاجمتها وعضها في ذراعها اليسرى.

وقد حاولت دفعه بعيداً عبر وضع يدها الأخرى أمام وجهه، وتمكنت لثوان فقط من الضغط على زر المصعد للنزول إلى الردهة حيث هرع الموجودون إلى مساعدتها.

وأعلنت شرطة مدينة كوكوتا، أن المرأة أصيبت بكسور في أصابع يدها اليمنى وكسور متعددة في يدها اليسرى وجروح في الأطراف العلوية.

وأوضحت السلطات أنها ستجري خلال 10 أيام دراسة سلوكية على الكلب لتحديد مصيره مع إمكانية قتله.

( daily mail) 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:55 | 2022-03-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:56 | 2022-03-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:19 | 2022-03-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:07 | 2022-03-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:08 | 2022-03-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
05:00 | 2022-03-28
04:17 | 2022-03-28
03:05 | 2022-03-28
02:00 | 2022-03-28
00:30 | 2022-03-28
23:00 | 2022-03-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website