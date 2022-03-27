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ماسة بيضاء في مزاد علني... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
27-03-2022 | 14:00
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عرضت "دار كريستيز" للمزادات في دبي على الجمهور للمرة الأولى ماسة بيضاء وصفت بأنها الأكبر من نوعها في تاريخ المزادات، قبل طرحها للبيع في مايو بسعر يتوقع أن يصل إلى 30 مليون دولار.

وأشارت "كريستيز" إلى أن الماسة المسماة "The Rock" ("الصخرة") هي قطعة ضخمة على شكل إجاصة بزنة 228.31 قيراطا تم استخراجها وصقلها في جنوب إفريقيا قبل أكثر من 20 عاما.

وبعد عرضها لأول مرة أمام الجمهور في دبي في الفترة ما بين 26 إلى 29 مارس الجاري، ستنقل الماسة إلى تايبيه ونيويورك ثم إلى جنيف حيث ستطرح للبيع في مزاد تنظمه دار كريستيز في 11 مايو المقبل.

وقال رئيس القسم العالمي للمجوهرات في دار "كريستيز" راهول كاداكيا في تصريح لوكالة فرانس برس "لطالما كان الشرق الأوسط يقدّر بشدة المجوهرات والأحجار الكريمة المهمة".

وأضاف "اعتقدنا أنه سيكون من الجيد لنا الكشف للمرة الأولى عن هذه الماسة في منطقة تضم الكثير من هواة جمع الأحجار الكريمة المهمة".

وصرح رئيس قسم المبيعات الخاصة العالمية للمجوهرات في دار "كريستيز" جوليان بروني بأنن هذه القطعة هي "أكبر ماسة بيضاء تطرح للبيع في تاريخ المزادات"، متوقعا أن تحصد "على ألأرجح 30 مليون دولار".

وأضاف "شهدنا طلبا كبيرا في المنطقة خلال السنوات القليلة الماضية.. لطالما كانت الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الخليج سوقا رئيسية للقطع الفريدة".

وبحسب "كريستيز" فإن الرقم القياسي السابق لأكبر ماسة بيضاء كان لقطعة بزنة 163.41 قيراطا بيعت في نوفمبر 2017 مقابل 33.7 مليون دولار.

وفي وقت سابق من هذا العام، باعت دار "سوذبيز" للمزادات في لندن أكبر ماسة سوداء على الإطلاق تزن 555.55 قيراطا في مقابل 4.3 ملايين دولار.

( أ ف ب) 
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