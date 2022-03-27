موقف مفاجئ.. هذا ما حصل مع مذيعة عربية على الهواء (فيديو)

دخلت مذيعة "بي بي سي" رانيا العطار في نوبة من الضحك خلال تقديمها فقرة إخبارية في برنامج "عالم الظهيرة" على شاشة المحطة الناطقة بالعربية.



وأثناء قراءتها لخبر عن زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن، إلى بولندا، دخلت العطار في نوبة ضحك ولم تستطع تمالك نفسها، وحاولت مراراً إعادة قراءة الخبر من دون أن تضحك.