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برجك اليوم

Lebanon 24
27-03-2022 | 23:00
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الحمل
تعرف لقاء مهمّاً على الصعيد العملي تحدد على أثره مشاريعك للمرحلة المقبلة، وتناقش عدداً من الأفكار بغية استثمارها في مشاريع مستقبلية
الثور
يدعوك هذا اليوم إلى عدم التسرّع في قراراتك قبل الاطلاع على كل التفاصيل، واحسم أمرك بشأن بعض المشاريع
الجوزاء
قد تجري الرياح اليوم كما تتمناه ولن تتعرّض وظيفتك ومصالحك للأخطار، وتخلص نفسك من المساءلة عن بعض ماضيك
السرطان
تكون الظروف مناسبة تماماً لمواهبك وتطلّعاتك وخططك المهنية لتحسين الأوضاع في المؤسسة التي تعمل فيها، وتبقى الأجواء صافية جداً
الأسد
يطرأ تحسين على وضعك المهني، وتتخلص من بعض العقبات التي اعترضت خطواتك وتزيل من دربك أصحاب الغايات المشبوهة
العذراء
يمنحك هذا اليوم حيوية مذهلة وقدرة استثنائية على استيعاب الأمور، وتستدعى من قبل أرباب العمل لاستشارتك في حل المشاكل المستجدة
الميزان
يبشر هذا اليوم بنجاح غير متوقع يعيد إليك الأمل في استعادة موقعك الطبيعي في العمل، ووضع خططك الجديدة في التداول
العقرب
 يحذّرك هذا اليوم من أخطار قد تتعرّض لها، ابتعد عن المجازفات قدر الإمكان، وتجنب قدر الإمكان الخوض في نقاشات عقيمة
القوس
عليك أن تعرف كيف تحافظ على أسرار عملك وألا تبوح بها للآخرين، واستفد كثيراً من الثقة التي نلتها من أرباب العمل
الجدي
عليك أن تكون أكثر عقلانية في اتخاذ القرارات الحاسمة في العمل، والحسّاد من نجاحك كثر ويحيكون لك مؤامرات
الدلو
لا تستسلم أمام الضغوط والمطالب الكثيرة، أنت تمتلك القدرة على مواجهتها مهما بلغ حجمها، وبحكمتك قادر على التغلب على كل شيء
الحوت
تتواصل مع محيطك لأنّ نجمك يلمع ويساهم في تلطيف الأجواء التي كانت محتدمة أخيراً، وتشيع في العمل جواً من الثقة المتبادلة
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