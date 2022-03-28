إيلون ماسك قد يصبح أول "تريليونير" في العالم

ذكر تقرير جديد أن إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي Tesla و SpaceX ، يمكن أن يصبح أول شخص يجمع صافي ثروة تصل إلى تريليون دولار ، وقد يحدث ذلك في أقرب وقت بحلول عام 2024.ويُقال حاليًا، إن ماسك هو أغنى شخص في العالم ، متجاوزًا الرئيس التنفيذي السابق لشركة أمازون جيف بيزوس العام الماضي ليحرز اللقب ، وفقًا لتقرير Teslarati، وبينما صرح ماسك عدة مرات أن ممتلكاته المادية ليست مصدر قلق له ، فقد باع في النهاية جميع ممتلكاته الشخصية تقريبًا كدليل ، وتشير دراسة جديدة من Tipalti Approve إلى أنه يمكن أن يصبح أول شخص يراكم صافي ثروة تصل إلى تريليون دولار.ويبلغ صافي ثروة ماسك ، وفقًا لقائمة المليارديرات في الوقت الحقيقي من فوربس ، أكثر من 260 مليار دولار ، أي ما يقرب من 70 مليار دولار أكثر من تقدير بيزوس الحالي البالغ حوالي 190 مليار دولار.وارتفعت ثروته بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية بفضل امتلاكه الأغلبية لشركة Tesla ، والتي زادت قيمتها بشكل كبير منذ عام 2020، كما ساعدت SpaceX أيضًا في زيادة صافي ثروة Musk ويمكن أن تحفز المزيد من النمو في العامين المقبلين.وجاء في تقريرهم "منذ عام 2017 ، أظهرت ثروة ماسك زيادة سنوية في المتوسط بنسبة 129 في المائة ، مما قد يؤدي إلى دخوله النادي الذي تبلغ قيمته تريليون دولار في غضون عامين فقط ، محققًا صافي ثروة يبلغ 1.38 تريليون دولار بحلول عام 2024 في سن 52".وأضافت "سبيس إكس تحقق دخلاً هائلاً من خلال فرض رسوم على العملاء الحكوميين والتجاريين لإرسال أشياء مختلفة إلى الفضاء ، بما في ذلك الأقمار الصناعية وإمدادات محطة الفضاء الدولية والأشخاص"، وقال التقرير إنه من المتوقع أيضًا أن يصل المليارديرات الآخرون إلى نطاق تريليون دولار ، ولكن ليس قبل ماسك.ومن المتوقع أن يصل Zhang Yiming ، مؤسس TikTok ، إلى صافي ثروة تصل إلى 1 تريليون دولار بحلول عام 2026 عن عمر يناهز 42 عامًا ، مما يجعله أصغر تريليونير، وقد لا يصل بيزوس إلى الحد الأدنى حتى عام 2030، وقد شق بيزوس حجر الأساس في عالم صافي الثروة من خلال الوصول إلى 100 مليار دولار قبل أي رائد أعمال آخر في العالم.