هذه الأبراج تمنح الآخر فرصة جديدة... هل أنت من بينها؟

عندما يتعلق الأمر بالتسامح وإعطاء الآخرين فرصةً جديدةً بعد أن أخطؤوا، هناك بعض الأبراج التي لا يمكنها التسامح أو مغفرة الأخطاء، وهناك من يمكنها المسامحة وفتح صفحةٍ جديدة والمضي قدماً، ولكن ربما وفق شروطٍ جديدة، خصوصاً في حال كان الذنب الذي اقترفه الآخرون كبيراً، ولا يمكن تجاوزه.إليكم الأربعة أبراجٍ التي يمكن لأصحابها الغفران والمسامحة، وإعطاء فرصٍ جديدةٍ للآخرين.الحملربما لن تكون مسامحة أصحاب البرج هذا فورية، لكنهم في النهاية سيسامحون بعد عودة الثقة لهم شيئاً فشيئاً، فهم يحتاجون إلى اعتذار صادق وتعبير عن الندم، وسيبدأون بعدها باستعادة ثقتهم بك، فطبيعة الحمل تؤكد أنه لا يمكن لأصحابه أن يغضبوا لوقت طويل، كما أنه لا يمكنهم أن يحملوا الأحقاد ضد الآخرين، خصوصاً في حال اعتذر الطرف الآخر بشكل صادق.الميزانمن المعروف أن أصحاب هذا البرج يتعاملون مع هفوات الآخرين على أنها تصرفاتٍ نابعة من مشكلةٍ حدثت معهم، لذا لا يعتبرهم أنهم أشخاصٌ سيئون، لأن أصحاب هذا البرج يميلون إلى رؤية الإيجابيات وتجاهل السلبيات، كما أن الحياة بالنسبة لهم ليست أبيض أو أسود، بل إنها تحتوي الكثير من المساحات الملونة، مما يعني أنهم يسامحون إذا ما قام الطرف الآخر بتقديم اعتذاره وندمه.السرطانيُعرف عن أصحاب هذا البرج قدرتهم على المضي قدماً من دون أن يحملوا رواسب الماضي، وفي حال اقترف أحدهم خطأ بحقهم، فإنهم سيحاولون فهم الأسباب التي أدت لارتكاب هذا الخطأ، ما يعني أنّ النقاش سيكون جدياً وقائماً على العقل والمنطق. كما أنهم سيذكرون أنفسهم دائماً بأنهم هم أيضاً يرتكبون الأخطاء، وذلك كي يرغموا أنفسهم على التعامل بعقلانية مع الموقف.القوسيوصف أصحاب هذا البرج بأنهم يحملون قلباً طيباً لا يحقد، لذا فإنهم يتجاوزون كل ما هو سلبي ويرون الشيء الإيجابي.وفي الغالب إن أصحاب هذا البرج يعملون بشكل دائم من أجل إيجاد الحلول الوسط لكل المشاكل التي تواجههم في حياتهم، لذا وحينما يرتكب الآخرون أي خطأ بحقهم، فهم يتعاملون مع الموقف على أنه فترة سوداء، ويحاولون إيجاد الحلول لها.