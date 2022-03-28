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صور مرعبة... آلاف سرطانات البحر تغزو الطرق فى كوبا

Lebanon 24
28-03-2022 | 05:00
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تشهد بعض الطرق السريعة في كوبا، غزو، وانتشار ضخم، لملايين من سرطانات البحر، والتى تهاجر حاليًا في شكل أسراب ضخمة بعد ازدهار في أعداد المواليد.
 

ظهرت السرطانات في وقت مبكر وفي أسراب غير مسبوقة وفقًا للسكان المحليين حول خليج في كوبا، فبعد عامين من انتشار جائحة كوفيد19، نما حجم وأعداد سرطان البحر بشكل كبير لأنه سُمح لهم بعبور الطرق المزدحمة عادة بسلام، وفقا لنيويورك بوست.
وبعد بدء هطول أمطار الربيع في الجزيرة، تظهر ملايين القشريات الحمراء والصفراء والسوداء عند الفجر وتنتقل من الغابة عبر الطريق وصولًا إلى الساحل الجنوبي لكوبا لتفرخ في البحر.
 

تحدث الهجرة الجماعية بعد التزاوج لأن الإناث تعود إلى البحر لتطلق بيضها لتفقس حيث تعيش اليرقات كعوالق.
ومن جهته قال أنجيل إيراولا، 46 عامًا، الذي يحرس موقفًا للسيارات بعيدًا عن الطريق المتعرج الذي ينتشر فيه سرطان البحر والذي يتتبع الخليج: "كانت حركة المرور قليلة جدًا، والقليل جدًا من السياحة، ويوجد سرطان البحر الآن أكثر مما كان عليه في سنوات عديدة."

ومن ناحيته حلل رينالدو سانتانا أجيلار، العالم بوزارة البيئة الكوبية الزيادة الملحوظة في عدد السكان ، قائلاً:"لقد لاحظنا أن الهجرات كانت بها كثافة عالية بشكل غير عادي من السرطانات".
 
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