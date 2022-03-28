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منوعات
4 أبراج تستحق لقب "جيران الهنا"... من هي؟
Lebanon 24
28-03-2022
|
08:00
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الجيران الطيبون لا يلفتون الانتباه إلى تصرفاتهم ولا يحاولون التدخل إلا في الخير، ولكن في الواقع لا يوجد ما هو أفضل من الجيران الطيبون الذين لا نمل من مجالستهم وودهم. فأي ابراج تستحق لقب "جيران الهنا"؟
برج السرطان:
مواليد برج السرطان يقعون في مقدمة الأبراج المثالية في الجيرة، فهم يحبون اهداء جيرانهم مما يطبخون منه، كما أنهم موجودون عندما يحتاج أي شخص إلى المساعدة، ويقدمون دائمًا العون لأي شخص يمر بوقت عصيب، وعندما يفعلون شيئًا لطيفًا لجارهم، فإنهم لا يتوقعون أي شيء في المقابل.
برج الجدي:
أما في المرتبة الثانية فيقع برج الجدي من أكثر الأبراج التي يسعد الجميع بجيرتهم، فهم هادئون طوال الوقت، يقدرون حقوق الجيرة والجيران، ولا يحاولون لفت الأنظار لهم مهما حدث، لا يفتعلون المشكلات حتى لو وقعت المشكلات أمامهم، فيحاولون إيجاد حلول بدلاً من العراك.
برج الأسد:
وعن مواليد برج الأسد فهم من الجيران المثاليين خاصة لأنهم يحبون طوال الوقت صنع حفلات وعزومات لجيرانهم، مما يوطد العلاقات بينهم بشكل أقوى، ويصبحون مع مرور الوقت مثل الأهل والأقارب.
برج الميزان:
مواليد برج الميزان من أكثر الجيران مثالية وود، خاصة إذا كانوا يعيشون بجانب مصدر لضوضاء سواء موسيقى طوال الوقت، أو طفل صغير يبكي، فلا يتزمرون أو يبدون غضبهم، بل يعطون المعلومة بهدوء ولا يحاولون إثارة مشكلات بسبب أزمة بسيطة من الممكن حلها بسهولة.
المصدر: اليوم السابع
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