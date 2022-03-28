هذا ما توقعه ميشال حايك حول الفورمولا 1... وأصاب من جديد! (فيديو)

انتشر مقطع فيديو جديد لميشال حايك، أشار فيه إلى أن خبر سينتشر بشكل كبير حول الفورمولا ويعيد الى الأذهان مايكل شوماخر.

وهذا فعلا ما حصل فجرى نقل الألماني ميك شوماخر سائق فريق هاس، وهو نجل مايكل شوماخر، إلى المستشفى كإجراء احترازي عقب تعرضه لحادث تصادم هائل على سرعة عالية خلال التجربة الرسمية لسباق جائزة السعودية الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1.

واصطدم شوماخر بالحواجز في المنعطف الثاني عشر قبل حوالي خمس دقائق من نهاية الحصة الثانية من التجربة الرسمية، وتعرضت السيارة لأضرار بالغة، ليتم رفع الأعلام الحمراء.