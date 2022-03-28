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هل تذكرون العرافة العمياء الشهيرة؟ هذا ما توقعته لبوتين

Lebanon 24
28-03-2022 | 04:17
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بين كل حين وآخر، تتناقل وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تنبؤات العرافة البلغارية العمياء، بابا فانغا، التي قيل إنها توقعت العديد من الكوارث والأحداث الكبرى، بينها العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وعلى الرغم من المثل الشائع "كذب المنجمون ولو صدقوا"، يُقبل العديد من الأشخاص حول العالم على متابعة تلك التوقعات، من باب التسلية أحياناً أو الفضول أحياناً أخرى.
"سيد العالم"
لكن المفاجأة الصادمة هذه المرة كانت تنبؤاتها حول الرئيس الروسي فلاديمير.

فوفق ما جاء في صحيفة The Sun البريطانية، ادعت بابا فانغا، التي توفيت قبل 25 عاماً، أن بوتين سيصبح "سيد العالم".

كما قيل إنها تعتقد أن روسيا ستهيمن على العالم، وذلك في لقاء مع الكاتب فالنتين سيدوروف عام 1979.

كذلك زُعم أنها قدمت نبوءة حول استخدام الأسلحة النووية والحرب العالمية الثالثة.

يذكر أن هناك ادعاءات أن العرافة العمياء توقعت خلال حياتها جائحة كوفيد-19، وموت الأميرة ديانا، وكارثة تشيرنوبل، وغيرها من الأحداث.
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