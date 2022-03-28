انتبه... الهاتف المحمول قد يؤثر على صحتك وحياتك!

نستطيع اليوم أن نزعم أن الملايين يمتلكون هواتف محمولة، التي أصبحت امتدادا لذراعينا، وهذا يجعلنا نضع هذه الأجهزة في أماكن شديدة القرب من أجسامنا، وهو ما يعني التعرض لمخاطر صحية بدرجات متفاوتة.تصدر الهواتف المحمولة إشعاعات ضارة عن طريق إرسال واستقبال نوع من الإشعاع يسمى "إي إم إف" EMF، أو الإشعاع الكهرومغناطيسي، فهاتفك ليس مجرد مصدر لهذا الإشعاع فحسب، لكنه في الواقع عدة مصادر، مثل شبكة الإنترنت "واي فاي" wifi، والبلوتوث، ونظام تحديد المواقع العالمي GPS. وجميع ما سبق يعد مصادر مختلفة للإشعاع الكهرومغناطيسي المنبعث من هاتفك عندما يكون قيد التشغيل.هذا الأمر دفع إدارة الصحة العامة في كاليفورنيا، بحسب موقع "شيلد يور بدي" Sheild your body، إلى تحذير الناس من النوم بجوار هواتفهم، في أول إرشاداتها على الإطلاق لاستخدام الهواتف المحمولة.لا تضع هاتفك بهذه الأماكنالجيب الأماميالرجال، عادة، لا يحملون حقائب اليد لهواتفهم، لذلك المكان الوحيد لحملها هو جيوبهم وخاصة الجيوب الأمامية، ولكن يمكن أن يسبب ذلك مشكلات صحية خاصة بالذكورة، بسبب الإشعاع الكهرومغناطيسي.كما كشفت دراسة حديثة عن ارتباط بين التعرض لإشعاع الهاتف المحمول ومستوى تجزئة "تفتيت" الحمض النووي وانخفاض حركة الحيوانات المنوية.تحت الوسادةيضبط البعض خاصية المنبه بالهاتف، ومن ثم يضعه تحت الوسادة، إلا أن هذا في غاية الخطورة إذ يتعرض رأسك للإشعاعات الكهرومغناطيسية خلال ساعات النوم، ومع الوقت ستصاب بصداع متكرر وغثيان مستمر.كما أن هناك سيناريو آخر أكثر قتامة هو انبعاث الحرارة من الهاتف تحت الوسادة، ومع انعدام تسريب الحرارة بسبب ضغط الوسادة قد ينفجر الهاتف.بالقرب من الأطفالبعض الأمهات يضعن الهاتف في عربة الأطفال، وهذا يعرضهم للموجات الكهرومغناطيسية، التي يمكن أن تؤدي إلى مشكلات سلوكية في عمر ما قبل المدرسة.إلى جانب ما سبق، كشفت دراسة أن استخدام الهاتف الخلوي كان مرتبطًا بمشكلات سلوكية للأطفال عند سن 7 سنوات.الحماماتالهواتف المحمولة هي الصحف الجديدة، والذهاب إلى المرحاض أو الحمام بدونها يبدو وكأنه رحلة إلى السجن، إلا أن هذا سيؤدي إلى استقرار البكتيريا على سطح الهاتف، كما أن الجراثيم في الهواء يمكن أن تتلامس مع هاتفك.جيوب البنطالأشارت نتائج دراسة إلى احتمال تأثر كثافة العظام سلبًا بالأشعة الكهرومغناطيسية المنبعثة من الهواتف المحمولة، وهو ما يعني التعرض لهشاشة العظام خاصة مرحلة الشباب.البشرةعند وضع الهاتف على الوجه، هناك احتمال كبير لانتقال البكتريا والفيروسات من الهاتف إلى البشرة، وهو ما يعني ظهور مشكلات جلدية مثل حب الشباب.لا يعني ذلك عدم التحدث عبر الهاتف، ولكن يجب أن تكون هناك مسافة 1.5 سنتيمتر على الأقل بين الوجه والهاتف، وإذا كان هناك ضرورة لملاصقة الهاتف للبشرة، فيجب الاهتمام بتنظيفها بمناديل مبللة مضادة للبكتيريا.شحن الهاتف على السريرضع هاتفك على الأرض بعيدا عنك خلال ساعات النوم، لاسيما عندما يكون الهاتف قيد الشحن، إذ تتعرض لمدة تتراوح من 6 و9 ساعات من حياتك لإشعاع ليس له داع من الهاتف.أفاد مركز بيو للأبحاث Pew Research إلى أن حوالي 90% من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاما ينامون وهواتفهم على أسرّتهم أو بجوارهم مباشرة.الأطفال والشباب، الذين يستخدمون الهاتف الذكي بشكل مستمر، يعانون من آلام في الإبهام وخلل بوظائف اليد تراجع قدرة الأصابع عند الضغط بها، بالإضافة إلى تضخم العصب الناصف، والذي يمر عبر النفق الرسغي. (النشر مجاني لعملاء وكالة الأنباء الألمانية "dpa". لا يجوز استخدام الصورة إلا مع النص المذكور وبشرط الإشارة إلى مصدرها.) عدسة: